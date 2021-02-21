Canlı Anlatım İzle | Fenerbahçe Göztepe maçı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Göztepe: 1

Goller: 9' Halil

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mesut, Thiam, Osayi, Valencia

Göztepe: İrfancan, Burekovic, Alpaslan, Atınç, Murat, Soner, Obinna, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

FENERBHAÇE GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Göztepe maçı Ülker Stadı'nda oynanıyor ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Pelkas, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Göztepe maçıyla sahalara dönecek. Fenerbahçe, Göztepe maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak.

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Diego Perotti de eksikler arasında yer alıyor.

GÖZTEPE, 26. HAFTAYA 11. SIRADA GİRDİ

Ligde son 5 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, 26. haftaya 11. sırada girdi. Bu sezon şimdiye kadar 12 deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, dış sahada sadece Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etti.

Bu sezon İstanbul'da çıktığı 4 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Son antrenmanını bugün İzmir'de gerçekleştirecek Göztepe'de eksik oyuncu bulunmuyor.

Son 11 müsabakada sadece derbi maçta Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, ilk devrede İzmir'deki müsabakada Göztepe'yi 3-2 yenmişti.

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