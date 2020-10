Canlı Anlatım İzle | Türkiye Sırbistan maçı

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

İkinci yarı oynanıyor

Türkiye: 1

Sırbistan: 2

Goller: 21' Savic, 49' Mitrovic(pen.), 57' Hakan Çalhanoğlu

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Paslaşarak kullanılan kornerin ardından Cengiz'den pası alan Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda rakip kaleci Dmitrovic gole izin vermedi

4' Burak Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Hasan Ali, kaleye uzak bir mesafeden şansını denedi. Sırbistan kalecisi Dmitrovic rahat bir şekilde topu kontrol etti.

8' Zeki'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kenan'ın vuruşunda top Sırbistan savunmasından döndü.

10' Sağ kanatta topla buluşan Lazovic, pasını Aleksandar Mitrovic'e doğru göndermek istedi. Hasan Ali'ye çarpan top kornere çıktı.

16' Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu barajdan döndü ve Sırbistan savunması topu uzaklaştırdı.

19' Köşe vuruşunu kullanan Kolarov'un ortasında savunma topu karşıladı. Lazovic, pasını tekrar ceza sahasına doğru gönderdi. Kalesinden çıkan Mert topu kontrol etti.

21' Sol kanatta topla buluşan Ristic'in ortasına iyi yükselen Milinkovic-Savic, yaptığı kafa vuruşuyla Sırbistan'ı 1-0 öne geçiren golü attı

24' Ozan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Cengiz, ceza sahası içerisindeki Burak Yılmaz'ı düşündü ama isabetli bir pas atamadı.

29' Sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasında arka direkte bomboş pozisyonda vuruşunu yapan Ristic'in şutu auta gitti

31' Milinkovic-Savic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasını Okay Yokuşlu karşıladı ve tehlikenin büyümesini önledi.

33' Cengiz Ünder ile Ristic'in ikili mücadelesinde Cengiz faul beklese de yardımcı hakem, Sırbistan'ın serbest vuruş kullanacağını işaret etti.

39' Milenkovic, savunma arkasına koşu yapan Milinkovic-Savic'e doğru pasını gönderdi. Son anda araya giren Umut, topu Mert'e kazandırdı.

46' Kolarov'un köşe vuruşundan ceza sahasına gönderdiği ortaya Milenkovic'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti

49' Penaltı vuruşunda topun başına geçen Aleksandar Mitrovic hata yapmadı ve Sırbistan durumu 2-0'a getirdi

54' Kolarov'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Burak Yılmaz topu uzaklaştırdı.

56' Kenan Karaman ile yaptığı duvar pası sonucunda ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmadı ve farkı 1'e indirdi.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'ün üçüncü hafta karşılaşmasında Türkiye, Sırbistan'ı konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayan karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.







MUHTEMEL 11'LER ARASINDA KİMLER VAR?

Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

MİLLLİ TAKIM'DA ÇAĞLAR ŞOKU

UEFA Uluslar B Ligi'nde bugün Sırbistan'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün forma giyemeyeceği açıklandı.



UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, bugün Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren milliler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak kadrodan çıkarılırken, sakatlığı bulunan Efecan da kadrodan ayrılan bir diğer isim olmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş, bugünkü maçta oynayamayacak olan bir diğer ismin ise Leicester forması giyen yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü olduğunu açıkladı. Sakatlığı nedeniyle Rusya karşısında forma giyemeyen Çağlar'ın iyileşmediği ve Sırbistan'a karşı da oynayamayacağı belirtildi. Bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan milliler, Sırbistan maçının taktiğini çalıştı.

ŞENOL GÜNEŞ: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında bugün Sırbistan ile yapacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Güneş, Sırbistan ile bugün Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sırbistan karşılaşmasının önemli olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Çarşamba akşamı elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel bir maç olur ve kazanırız." dedi.



Ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger'in "Uluslar Ligi'nden acilen kurtulmamız lazım." şeklindeki açıklamasını değerlendiren Güneş, şunları kaydetti:



"Futbol, ticari bir unsur haline dönüştüğü için tartışmak lazım. Sadece Uluslar Ligi'ni değil. Bu organizasyonun oluşumu, hazırlık maçlarının anlamsızlığını ve heyecansızlığını ortadan kaldırmak için yapıldı. Uluslar Ligi'nin iyi ve avantajlı tarafları var. Ciddiyeti açısından da önemli. Gruplarda birbirine yakın takımlar karşılaşıyor. Futbolda ticari boyutunda sık sık maç yapmak, futbolcunun kaldırabildiği bir yük değil. Rusya maçından sonra 2 gecede 4 saat uyuyabildim. Oyuncuların fiziksel yorgunluğunu, uykusuzluğunu dikkate almak lazım. Bir de sakatlıklar fazla oluyor. Antrenörler oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyor. Bu da daha fazla oyuncuyu barındırmayı gerektiyor. Artısı ve eksisi var. Bu sene pandemiden dolayı olağanüstü bir dönem yaşanıyor."

Geçmiş yıllardan farklı bir süreç yaşandığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Milli takım maçları daha erken başladı. Bu da bir sıkıntı yarattı. Seçimleri biz oyuncuların kulüplerdeki durumuna göre yapıyorduk. Bu sene tam tersine oldu. Cengiz, çok güzel bir örnek. Kendi kendine yaptığı idmanların dışında kulübüyle sadece 2 idmana katıldı. Oynayamazdı, sakatlık olabilirdi. Yeni yeni oynamaya başladı. Takımlarında oynamayan, sakatlıktan gelen, ne olduğunu bilmediğimiz oyuncular var. Riskli gitmemize rağmen, Allah korusun inşallah bir sıkıntı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.



"BAŞARI UZUN SOLUKLU BİR YARIŞ"



Şenol Güneş, büyük turnuvaların finallerine sürekli katılım sağlayan bir takım oluşturma hayalinin olduğunu söyledi.



2022 Dünya Kupası'na kadar sıkışık bir fikstür olduğunun söylenmesi üzerine ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, şöyle konuştu:



"Uzun ve planlanmış bir yolumuz var. Uluslar Ligi'ni oynuyoruz. Kamplarımızda sadece maçları değil, gelecekle ilgili planlarımızı oyuncularımızla paylaşıyoruz. Oyunumuzu, hedeflerimizi, hayallerimizi ve yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Kazanılması gereken veya takıma girmesi muhtemel oyuncular var. Mümkün olduğunca kadroyu zenginleştirip alternatifli bir kadro haline gelmeyi istiyoruz. Başarı uzun soluklu bir yarış. Bu maratonu iyi kaldırmamız gerekiyor. Bazen alacağınız kötü ya da çok iyi sonuçların bizi aksatmaması gerekiyor. Bazen kazandıktan sonra her şeyin çok mükemmel olduğu, kaybettiğinizde her şeyin çok kötü olduğu söyleniyor. Bundan etkilenmeden kurumsal bir kimlikle ilerlememiz gerekiyor. Almanya, zaman zaman tökezlese bile hiçbir zaman yarışın dışında kalmıyor. Her zaman turnuvalara katılıyor. Biz de onu hayal ediyoruz. Bunu oturtmak için 1-2 sene devam etmemiz gerekiyor. Bu grup genelde başarıyı gördü. Benim dönemimde sadece 2 mağlubiyet yaşadık. Mağlubiyetler sonrasında kendi durumumuzu değerlendirip olumsuzluk olmadan yarışı devam ettirmemiz gerekiyor. İyi oynadığımız maçlardaki oyunlarımızı sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Bunların hepsinin hazırlığı var."



Milli maçlardaki bazı oyuncu tercihlerinin eleştirildiğini belirtilmesi üzerine Güneş, "Yaptığımız iş, her türlü eleştiriye açık. Eleştirilere saygı duyuyoruz. Herkesi dinliyoruz, görüyoruz, kendimizi değerlendiriyoruz. Hangi oyuncu tercihlerine ne söylendiğini bilmediğim için gizemli bir durum yaratmak istemiyorum. Kim ve ne ise sorunu çözmeye çalışırız. Eleştirilerdeki doğrular varsa değerlendiririz, olmayanları çöpe atarız, dinlemeyiz. Şu anda ortaya konuşulan bir durum." ifadelerini kullandı.



İRFAN CAN KAHVECİ'NİN DURUMU



Güneş, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen ancak koronavirüslü birisiyle aynı ortamda yer aldığı için kampa katılmayan Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin durumunu değerlendirdi.



Konu hakkında fazla konuşmak istemediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:



"Güzel ve doğru konuşmak için sabrediyorum, şükrediyorum, dua ediyorum, dinliyorum, bazen de susuyorum. Yeri geldiği zaman cevap veririm diye düşünüyorum. Bu tip konularda birilerine bir şey anlatmayı zorlamaya gerek yok. Herkes işine geldiği gibi anladığı için konuşmakta şu an yarar yok. İrfan bizim için çok önemli bir futbolcu. Kadroya çağrılmıştı. Koronavirüsle ilgili açıklama yapmak istemedik. Speküle edildi. Çok da önemli bir konu değil. Buna benzer birkaç konu var. Kusur bulmak yerine çözüm aramak gerekir. Birinde kusur aramak isteseniz ben de bulurum ama o çözüme katkı sağlamaz. Kusur aramak yerine biraz daha sevgiyi paylaşmak, sevmek, sevilmek için bahaneler aramak lazım. Başakşehir, iyi bir kulübümüz. Oyuncularımız da önemli ama herkesin bilmesi gereken; milli takım her şeyin üzerinde. Hiçbir oyuncu milli takımın üstünde değil. Her oyuncuya değer veriyoruz ama milli takımı her şeyin üzerinde önem veriyoruz. Herkes de bunu biliyor. Çarşamba akşamı maçımız var. Bütün oyuncularımız aklı başında, huzurlu ve mutlu.



Rehabilitasyonları iyi geçiyor. Buradan da mutlu bir şekilde kulüplerine gidecek. Sadece sakatlananlar için üzülüyorum. Onun dışında herhangi bir sorun yok."

SIRBİSTAN TEKNİK DİREKTÖRÜ TUMBAKOVİC'TEN AÇIKLAMALAR

Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta bugün Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.



Tumbakovic, Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda, kaleci Predrag Rajkovic ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



Sırp teknik adam, "Türkiye'ye eksik bir kadro ile geldiniz. Bu oyununuzu nasıl etkileyecek?" sorusuna, "Buraya gelen tüm futbolcular Sırbistan Milli Takımı'nı temsilen buraya geldiler. Bugün akşam tüm hünerlerini sergileyecekler. Asıl amacımız Kasım ayında Avrupa Şampiyonası finalleri biletini almaktı. Bu amacımızı yerine getirdik. Aramızda çeşitli sebeplerle bulunamayan arkadaşlarımız var. Ama bu bu akşamki maçın önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tüm gücümüzle elimizden geleni yapıp, bugün akşam galip gelmek için uğraşacağız." yanıtını verdi.



Ljubisa Tumbakovic, iki takımın da kaliteli kadrolarına rağmen grupta son iki sırada yer almasıyla ilgili olarak ise, "Türk Milli Takımının da bizim de oyuncularımız çok kaliteli. Biz eylül ve ekim ayında mili takım olarak yaptığımız maçlara ayrı ayrı önem verdik. Ve önemli bir başarı elde ettik. Şu anki tablo kaliteli oyuncuların ya da kadroların olmadığı anlamına gelmez ya da kaliteli kadrolar varken tüm puanları toplayacağınızın garantisi yoktur. Bunun farklı etkenleri olabilir. Buraya getirdiğimiz tüm oyuncular Sırbistan'ı temsil eden oyunculardır, hepsinin kalitesi ayrı önem arz etmektedir. Biz de bu akşam bu maçı almak için uğraşacağız." şeklinde konuştu.



Sırp teknik adam son olarak, "Türkiye'de hangi oyuncular dikkatinizi çekiyor?" sorusunu ise, "Bir tane değil birden fazla oyuncu gözüme çarptı. Tabii ki bunu söylemeyeceğim. Türk Milli takımın çok kaliteli oyuncuları var. Ben size isimlerini söylersem taktiklerimi de paylaşmış oluruz." şeklinde yanıtladı.



Sırp kaleci Predrag Rajkovic de karşılaşmayla ilgili olarak, "Biraz şanssızlıklarımız oldu, gruba kötü başladık. Yarın kazanmak için buradayız, kazanmak için bütün performansımızı sergileyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

