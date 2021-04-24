Canlı Anlatım İzle: Trabzonspor Karagümrük maçı

Trabzonspor ile Karagümrük, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR 1-0 FATİH KARAGÜMRÜK

GOL: 15' Djanny (pen)

İlk yarı sona erdi...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Karagümrük: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, Zukanovic, Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt

TRABZONSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Karagümrük maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Bakasetas ile sakatlığı süren Yunus Mallı forma giyemiyor.

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük ile oynadığı üç maçta da rakibine puan vermedi. Trabzonspor ile oynadığı ilk resmi maçtan beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük, daha sonraki beş karşılaşmada da rakibine mağlup oldu.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan birer puanla ayrılan Trabzonspor, lig tarihinde daha uzun bir beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında da gol yiyen ve sadece bir galibiyet alabilen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk sekiz iç saha karşılaşmasında tek yenilgi almış ve dört gole kapama yapmıştı. Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kaybetmeyen Fatih Karagümrük, daha uzun bir seriyi en son Şubat-Nisan 1962 arasında yakaladı. Deplasmanda beş maçtır galip gelemeyen Fatih Karagümrük, öncesindeki dört karşılaşmadan 10 puan çıkarmıştı.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fatih Karagümrük filelerini havalandıran Caleb Ekuban, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibine aynı sezonun her iki karşılaşmasında da gol atamadı.



Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün ikisini kaydeden Edgar Ie, profesyonel kariyerinde daha önce sadece bir lig golü atabilmişti.

Trabzonspor'a karşı forma giydiği ilk Süper Lig maçında gol sevinci yaşayan Mevlüt Erdinç, daha sonraki dört resmi karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Abdullah Avcı, öncesindeki 17 karşılaşmada tek yenilgi almıştı.

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