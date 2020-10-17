Canlı Anlatım İzle | Trabzonspor Başakşehir maçı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Trabzonspor: 0

Başakşehir: 0

Goller:

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba

Trabzonspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 5 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de kart cezası biten İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyebilecek.

Nwakaeme forma giyemedi

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, rahatsızlığı nedeniyle Başakşehir maçında sahada olamadı. Nwakaeme ile birlikte Ekuban ve Aldulkadir Parmak da bu kritik maçta forma giyemeyen diğer isimler.

Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Başakşehir maçı bu akşam saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Trabzonspor, Şubat 2015'teki 3-2'lik galibiyetten bu yana Süper Lig'de Başakşehir'i evinde yenemiyor. Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan son iki Süper Lig maçı berabere biterken, lig tarihinde bu rekabette üst üste üç beraberlik yaşanmadı.

Başakşehir, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u yendiği yedi maçın beşinde gol yemedi. Bordo mavili ekip ise İstanbullu rakibini mağlup ettiği dokuz lig karşılaşmasında ortalama 3.2 gol attı.

Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında Başakşehir'i mağlup eden tek yabancı teknik direktör olan Hugo Broos, o karşılaşmada bu rekabet tarihindeki en farklı skora imza atmıştı.

Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçında da gol yiyen Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Süper Lig tarihinde ilk kez dört maçlık gol atamama serisi yaşayan Başakşehir'in son golünü geçen sezonun son karşılaşmasında Edin Visca kaydetti. 2020/21 Süper Lig sezonunda en fazla şut çeken takım olan Başakşehir, ligde şu ana kadar gol sevinci yaşayamayan tek ekip konumunda.

Trabzonspor formasıyla çıktığı son üç Süper Lig maçında iki gole doğrudan katkı sağlayan Gaston Campi, daha önceki 24 karşılaşmada sadece bir asist yapabilmişti.

Başakşehir'in 2014/15'ten bu yana Trabzonspor'a Süper Lig'de attığı 18 golün yarısında Edin Visca'nın katkısı var.