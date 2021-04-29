Canlı Anlatım İzle: Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı
Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Maçı canlı anlatım servisimizle takip ediyoruz.
Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı sayfamızdan güncel bir şekilde bulabilirsiniz.
SİVASSPOR 0-0 YENİ MALATYASPOR
İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Kubilay, Tetteh, Umut.
SİVASSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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