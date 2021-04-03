Canlı Anlatım İzle: Sivasspor Trabzonspor maçı

Süper Lig'in 32. haftasının dikkat çeken maçlarından birisi de Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanıyor. Sivas'ta oynanan kritik karşılaşmayı sayfamızdan güncel bir şekilde takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR 0-0 TRABZONSPOR

*İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Boyd, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban

TRABZONSPOR İLE SİVASSPOR 30. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşılaşıyor.

İki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Sivas'ta oynanan maçlarda ise ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanırken 14 maçın 5'inden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Süper Lig'de sekiz maçtır kaybetmeyen ve son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Deplasmanda 12 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor, bu karşılaşmaların altısında kalesini gole kapattı ve hiçbirinde 2 gol yemedi.

Bu sezon Süper Lig'de kalesine maç başına 3.6 şut gelen Sivasspor, 2014/15 sonrası dönem itibarıyla rakiplerini en düşük sayıda tuttuğu sezonu geçiriyor. Mustapha Yatabare, Sivasspor formasıyla Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı üç Süper Lig maçında da gol katkısı yaptı.

Devre arasında Sivasspor'a geldikten sonra üç gol atan Tyler Boyd, Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 Süper Lig maçında bulduğu gol sayısını geride bıraktı. Sivasspor'a rakip olduğu üç Süper Lig maçında golle tanışamayan Anastasios Bakasetas'ın, Türkiye kariyerinde dört kez karşılaşıp filelerini havalandıramadığı sadece iki takım var. Abdullah Avcı'ya rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, daha önceki altı karşılaşmada galip gelememişti.

Trabzonspor ile karşılaştığı son dokuz Süper Lig maçından üst üste iki kere aynı sonuçla ayrılmayan Rıza Çalımbay, sezonun ilk yarısında oynadığı karşılaşmadan 1 puan çıkarmıştı.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Trabzonspor maçı bugün saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'DA AFOBE, SİVASSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Trabzonspor'un golcüsü Benik Afobe, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak. Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavililerin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Afobe'nin 19 yaş altı takımı ile yapılan antrenman maçında sol omuzuna darbe alarak sakatlandığını hatırlattı.

Tedavisine başlanan futbolcunun durumuyla ilgili değerlendirme yapıldığını kaydeden Çelik, "Futbolcumuzun omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz, Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır." ifadelerini kullandı.