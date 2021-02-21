Canlı Anlatım İzle: Sivasspor Kayserispor maçı
Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı canlı anlatım ile sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 26. haftasındaki karşılaşmalardan biri de Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanıyor. Sivasspor Kayserispor maçını sayfamızdan takip edebilirsiniz.
SİVASSPOR 1-0 KAYSERİSPOR
İlk yarı oynanıyor
Goller: 18' Yatabare
Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Sivasspor - Kayserispor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
Ligde geride kalan haftayı maç oynamadan (BAY) geçen kırmızı-beyazlı ekip, yaptığı 23 müsabakada 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puan topladı.
Hes Kablo Kayserispor ise oynadığı 24 maçta, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle hanesine 25 puan yazdırdı.
Sivas ekibinde Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Caner Osmanpaşa ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode'nin bugünkü maçta forma giyip giyemeyeceğine sağlık ekibi karar verecek.
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