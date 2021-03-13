Canlı Anlatım İzle: Sivasspor Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Fatih Karahümrük karşılaşıyor. Mücadeleyi sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR 1-0 FATİH KARAGÜMRÜK

GOL: 45' Hakan Arslan

İlk yarı sona erdi

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. 13 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

İLK 11'LER

Sivasspor XI: Ali Şaşal, Alaaddin, Robin Yalçın, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Erdoğan, Boyd, Kayode.

Fatih Karagümrük XI: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.



Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.



Ligde 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgisi olan 34 puanlı Demir Grup Sivasspor ise 11. sırada yer alıyor.



Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano, Gaston Campi ve Mevlüt Erdinç sarı kart ceza sınırında.