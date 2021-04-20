Canlı Anlatım İzle: Sivasspor Beşiktaş maçı

Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, kazanırsa ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkartacak. Sivas'ta oynanan kritik maçı canlı takip ediyoruz.

SİVASSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Dorukhan, Atiba, Ghezzal, Aboubakar, Larin.

Sivasspor'un 11'i: Ali Şaşal; Ahmet, Caner, Samba, Uğur; Claudemir, Fayçal, Robin; Erdoğan, Yatabare, Max Gradel

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Beşiktaş maçı Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanıyor. Mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor.

Bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Sivasspor topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR’DA SON DURUM

Beşiktaş’ın rakibi Demir Grup Sivasspor ikinci devrenin en formda ekiplerinden biri.

Rıza Çalımbay’ın öğrencileri ligde tam 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin ilk devresini 24 puanla 14’üncü sırada bitiren Yiğidolar, ikinci devreye de 3-1’lik Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle başladı. 23’üncü haftadan itibaren yükselişe geçen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri sonraki 12 maçta 7 galibiyet 5 beraberlik aldı ve 50 puanla 8’inciliğe kadar yükseldi. Sivasspor bu 12 maçlık periyotta 25 gol atıp 12 gol yedi.

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