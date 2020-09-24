Canlı Anlatım İzle | Rosenborg Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Norveç'in Rosenborg takımına konuk oluyor.

İkinci yarı oynanıyor

Rosenborg: 1

Alanyaspor: 0

Goller: 59' Konradsen

Kırmızı kart: 66' Konradsen

İLK 11'LER

Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjölfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Holse, Islamovic, Adegbenro

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro

Karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetiyor. Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen üstleniyor.



Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç ekibi Rosenborg'la karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, bu organizasyonda yer alacak 28. Türk takımı olacak.



Futbolda 1955 yılından itibaren Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenen ve 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009'dan itibaren de UEFA Avrupa Ligi olarak gerçekleştiriliyor.



Bu sezon Demir Grup Sivasspor'un doğrudan grup aşamasında yer alacağı organizasyonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine veda eden Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray, gruplara kalmak için mücadele edecek.



Alanyaspor, 28. Türk ekibi



Bu ekiplerden Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 28. Türk ekibi olacak Alanyaspor, 3. eleme turunda yarın Norveç'te Rosenborg'a konuk olacak.



Türk takımlarından 567 karşılaşma



Organizasyonda, sezon bazında 24 sezonla Fenerbahçe, maç sayısında ise 120 karşılaşmayla Beşiktaş, en fazla ligde yer alan ekipler oldu.



Türk ekipleri, 567 maça çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde 218 galibiyet, 138 beraberlik ve 211 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 768 gol atan Türk temsilcileri, kalelerinde 774 gol gördü.



En fazla galibiyet Beşiktaş'tan



UEFA Avrupa Ligi'nde 120 maça çıkan Beşiktaş, bu yıl 20. kez yer alacağı organizasyonda Türk ekipleri içinde 53 galibiyetle en fazla galibiyet alan ekip konumunda bulunuyor.