Canlı Anlatım İzle: Rizespor Karagümrük maçı

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçla devam ediyor. Karşılaşmayı sayfamızdan güncel şekilde takip edebilirsiniz.

RİZESPOR 0-0 KARAGÜMRÜK

*İlk yarı oynanıyor

Çaykur Rizespor 11'i: Gökhan, Talbi, Fabricio, Boldrin, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Samudio, Skoda, Sabo, Moroziuk, Dokovic

Fatih Karagümrük 11'i: Viviano, Koray, Roco, Biglia, Sobiech, Salibur, Balkovec, Jimmy Durmaz, Lens, Zukanovic, Lucas Castro

Takımla antrenmanlara başlayan Fransız golcü Remy'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Remy son olarak yine İstanbul'da ligin ilk yarısında 6 Aralık 2020 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giymiş ve sakatlığının ardından ameliyat olmuştu.

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Tunay Torun, Yassine Meriah, Erik Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokovic kart görmeleri halinde 33. haftadaki Göztepe mücadelesinde görev yapamayacak.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Rizespor, tek galibiyetini son karşılaşmada Galatasaray'ı 4-3 yenerek aldı. Karadeniz ekibi, 2015/16 sezonundan bu yana İstanbullu rakiplerini üst üste iki kez mağlup edemiyor. Süper Lig kariyerinde fileleri üç kez havalandıran ancak bunların ikisini kendi kalesine gönderen Çaykur Rizespor stoperi Yassine Meriah, rakip kaleye attığı tek golü sezonun ilk yarısında 2-1 kaybettikleri Fatih Karagümrük maçında kaydetti. Rizespor'un 2021 takvim senesinde attığı 16 Süper Lig golünün %56'sı Milan Skoda ve Braian Samudio'dan geldi.

Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Ndao, Süper Lig kariyerinde iki gol attığı tek maçı bu sezonun ilk yarısında Rizespor'a karşı oynadı. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Lucas Castro'nun doğrudan katkısı var. Rizespor'un başında çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kazanan Bülent Uygun, kariyerinde üst üste üç galibiyeti en son Mart 2011'de Eskişehirspor'u çalıştırırken aldı.

RİZESPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor Karagümrük maçı Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.