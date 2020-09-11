Canlı Anlatım izle | Rizespor - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmada İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yardımcı hakemlik görevini üstleniyor. İşte, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

RİZESPOR 0-0 FENERBAHÇE (DEVRE ARASI)

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnjak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

Yedekler: Zafer, Orhan, Burak, Yasin, Alberk, Nadir, Michalak, Tunay, Kemal, Remy

Fenerbahçe: Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Ozan, Rodrigues, Valencia, Dirar, Sadık, Jailson, Sinan

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Fenerbahçe maça 4-2-3-1, Rizespor ise 4-3-3 dizilişiyle başladı

9' Boldrin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta kale sahasında Samudio'nun kafa vuruşunu Altay çizgiden çıkardı. Ofsayt bayrağı da havada

11' Caner Erkin'in soldan ortasında Serdar arka direkte kafayı vurdu, kaleci Gökhan bu kez golü önleyen taraf oldu.

17' Frey'in sağdan ortasında Thiam'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

25' Fenerbahçe yine gole yaklaştı! Sağdan sıfıra inen Frey'in pasında Deniz Türüç sağ ayağıyla sert vurdu, Gökhan gole izin vermedi.

31' Fenerbahçe penaltı kazandı! Deniz Türüç'ün sağdan ortasında Vetrih'e çarpan top sonrası itirazlar oldu. Hakem Arda Kardeşler VAR'da izleyip penaltıyı verdi.

32' Caner Erkin'in kullandığı penaltıyı kaleci Gökhan kurtardı!

35' Rizespor da net bir pozisyon harcadı! Boldrin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çalım denedi, soluna çekip yaptığı vuruşta Altay gole izin vermedi.

40' Rizespor hızlı atağında Boldrin'i faulle durduran Ferdi sarı kart gördü

42' Samudio'nun savunma arkasına gönderdiği ara pasına Boldrin hareketlendi, ama kalesini zamanında terk eden Altay tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 11 Eylül Cuma günü saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma Spor Arena'dan canlı olarak takip edilebilir.



Fenerbahçe'nin kadrosunda iki eksik

Fenerbahçe'nin, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı kafilesinde Mert Hakan Yandaş ve Novak yer almadı. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam ve İsmail Yüksek Rize kafilesinde yer aldı.

Süper Lig'de 39. randevu

Fenerbahçe ile Rizespor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı

Rize'de Fenerbahçe üstün

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları yarın karşılaşacakları Rize'de daha önce 19 lig maçına çıktı. Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 36, Çaykur Rizespor ise 23 gol attı.

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