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Haber Giriş: 21.10.2020 - 20:36 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle | Real Madrid - Shakhtar

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Canlı Anlatım İzle | Real Madrid - Shakhtar
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Real Madrid ile Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda karşı karşıya geliyor.

İkinci yarı oynanıyor

Real Madrid: 2

Shakhtar: 3

Goller: 29' Lemos, 33' Varane(k.k.), 42' Solomon, 54' Modric, 59' Vinicius

Real Madrid-Shakhtar maçı hangi kanalda?

Saat 19:55'te başlayan mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Mendy, Militao, Varane, Marcelo; Modric, Valverde, Casemiro; Asensio, Jovic, Rodrygo

Shakhtar: Trubin, Dodo, Khocholava, Bondar, Korniienko, Marlos, Maycon, Tete, Antonio, Solomon, Dentinho

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