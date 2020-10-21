Canlı Anlatım İzle | Real Madrid - Shakhtar
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Real Madrid ile Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda karşı karşıya geliyor.
İkinci yarı oynanıyor
Real Madrid: 2
Shakhtar: 3
Goller: 29' Lemos, 33' Varane(k.k.), 42' Solomon, 54' Modric, 59' Vinicius
Real Madrid-Shakhtar maçı hangi kanalda?
Saat 19:55'te başlayan mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois; Mendy, Militao, Varane, Marcelo; Modric, Valverde, Casemiro; Asensio, Jovic, Rodrygo
Shakhtar: Trubin, Dodo, Khocholava, Bondar, Korniienko, Marlos, Maycon, Tete, Antonio, Solomon, Dentinho
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