Canlı anlatım izle | Neftçi Bakü - Galatasaray

Neftçi Bakü 0 - 1 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)



19' Diagne



DAKİKA 1: Galatasaray'da Babel'in sol kanattan yaptığı ortasını Neftçi savunması kornere gönderdi.

DAKİKA 8: Ömer Bayram'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Mammadov kornere çeldi.

DAKİKA 13: Linnes'in sağ kanattan getirdiği topa ceza sahasında kafayı vuran Diagne'nin şutu direkten geri döndü.

DAKİKA 14: Galatasaray'da Babel'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Mammadov parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımına konuk olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 20 deplasman maçını kazanamadı. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi ekibine konuk olan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa kupalarında geride kalan 285 maçında 99 galibiyet elde ederken, 111 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde 3. eleme turunda Hajduk Split ile karşılaşacak.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Mahkhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Babel, Belhanda, Emre Kılınç, Diagne

YEDEKLER: Okan Kocuk, Omar, Falcao, Donk, Jimmy Durmaz, Arda, Feghouli



Neftçi takımı ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya geliyor. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başladı. Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanıyor.

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetiyor. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Euan Anderson.

GALATASARAY'IN GALİBİYET HASRETİ

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi takımına konuk olan Galatasaray, son dönemde Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 dış saha karşılaşmasından üstün ayrılamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemdeki 20 deplasman mücadelesinde rakiplerine 16 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Galatasaray, galibiyet sevinci yaşayamadığı son 20 deplasman müsabakasında rakip fileleri sadece 9 kez havalandırabildi. Hücumdaki kısır görüntüsünün yanı sıra savunmada da zorlanan Galatasaray, 20 maçlık dönemde 49 kez rakip futbolcuların gol bulmasını önleyemedi.

SON MAÇLARIN KARNESİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında galibiyet sevinci yaşayamadığı son 13 müsabakada hücum ve savunmadaki kötü performansıyla dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takım, galibiyet hasreti yaşadığı söz konusu 13 maçlık süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırabilirken, kalesindeki 24 gole engel olamadı. Galatasaray, son 13 maçı kapsayan periyotta 10 müsabakada hiç gol atamazken, kalesini sadece 3 karşılaşmada kapatabildi.

TERİM'LE 79. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 79. maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 78 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 116 gol gördü.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.