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Spor Arena
Haber Giriş: 21.02.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Milan Inter maçı (Hakan Çalhanoğlu)

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Canlı Anlatım İzle: Milan Inter maçı (Hakan Çalhanoğlu)
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İtalya Serie A'da Milano derbisi heyecanı yaşanıyor. 23. hafta maçında Milan ile Inter karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Milan'da ilk 11'de. Bu dev maçı haberimizden canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

İtalya Serie A'da Milano derbisi heyecanı yaşanıyor. 23. hafta maçında Milan ile Inter karşı karşıya geliyor.

MILAN 0-1 INTER

GOL: 5' Martinez

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Hernandez, Kjaer, Tonali, Hakan Çalhanoğlu, Saelemaekers, Kessie, Ibrahimovic, Rebic

Inter: Handanovic, de Vrij, Skriniar, Bastoni, Hakimi, Barella, Eriksen, Brozovic, Lukaku, Martinez, Perisic

MİLAN INTER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Milan Inter maçı saat17:00’de başladı. Karşılaşma beIN Sports 4'te canlı yayınlanıyor.

Inter ligde 50 puanla sıralamanın başında yer alıyor. Milan’ın 49 puanı bulunuyor.

Inter son lig şampiyonluğunu 2011 yılında, Milan ise 2010 yılında yaşamıştı.

Canlı Anlatım İzle: Milan Inter maçı (Hakan Çalhanoğlu)

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