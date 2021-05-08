Canlı Anlatım İzle: Manchester City Chelsea maçı
İngiltere Premier Lig 35. hafta maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi konuk ediyor. Maçı kazanması halinde Manchester City şampiyonluğunu ilan edecek.
İngiltere Premier Lig 35. hafta maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi konuk ediyor. İki takım, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden önce ligde karşı karşıya geliyor.
Manchester City 1-1 Chelsea
GOL: 44' Sterling (City) - 63' Hakim Ziyech (Chelsea)
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Dias, Ake, Laporte, Mendy, Calcelo, Rodri, Sterling, Jesus, Agüero, Torres
Chelsea: Mendy, Rüdiger, Alonso, Christensen, James, Azpilicueta, Kante, Pulisic, Ziyech, Gilmour, Werner
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