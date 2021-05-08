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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2021 - 19:54 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Manchester City Chelsea maçı

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Canlı Anlatım İzle: Manchester City Chelsea maçı

İngiltere Premier Lig 35. hafta maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi konuk ediyor. Maçı kazanması halinde Manchester City şampiyonluğunu ilan edecek.

İngiltere Premier Lig 35. hafta maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi konuk ediyor. İki takım, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden önce ligde karşı karşıya geliyor.

Manchester City 1-1 Chelsea

GOL: 44' Sterling (City) - 63' Hakim Ziyech (Chelsea)

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Dias, Ake, Laporte, Mendy, Calcelo, Rodri, Sterling, Jesus, Agüero, Torres

Chelsea: Mendy, Rüdiger, Alonso, Christensen, James, Azpilicueta, Kante, Pulisic, Ziyech, Gilmour, Werner

Canlı Anlatım İzle: Manchester City Chelsea maçı

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