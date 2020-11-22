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Haber Giriş: 22.11.2020 - 23:39 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle | Lille Lorient maçı (Yusuf Yazıcı gol attı)

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Lille, Fransa Ligue 1'deki 11. hafta maçında Lorient ile karşı karşıya geliyor. Yusuf Yazıcı'nın gol attığı bu maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

Fransa Ligue 1'de 11. haftada Lille ile Lorient karşı karşıya geliyor. Maçta goller Yusuf Yazıcı'dan geldi. Milli oyuncu, bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

İkinci yarı oynanıyor

Lille: 3

Lorient: 0

Goller: 31 ve 51' Yusuf Yazıcı, 57' Luiz Araujo

Lille'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor.

Lille-Lorient maçı hangi kanalda?

Yusuf Yazıcı'nın 11'de başladığı bu karşılaşma saat 23.00'te başladı ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

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