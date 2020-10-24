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Haber Giriş: 24.10.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Leipzig 2-1 Hertha Berlin

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Leipzig 2-1 Hertha Berlin
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Bundesliga'nın 5. haftasında Leipzig ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. Sörloth'un 11'de başladığı ve asist yaptığı mücadeleyi Leipzig 2-1 kazandı.

Leipzig ile Hertha Berlin, Bundesliga'nın 6. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 8. dakikasında Cordoba ile öne geçen Hertha Berlin, 11. dakikada Upamecano'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Leizpzig'te asisti yapan isim ise Alexander Sörloth oldu. Son sözü 77. dakikada Sabitzer söyledi ve Leipzig, Hertha Berlin'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Leipzig'in puanı 13 oldu ve liderliğini sürdürdü. Hertha Berlin ise 3 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Leipzig: Guacsi - Mukiele, Orban, Upamecano, Angelino - Henrichs, Kampl - Nkunku, Forsberg - Sörloth, Kluivert

Hertha Berlin: Alexander, Pekarik, Stark, Alderete, Mittelstadt, Boyata, Darida, Dodi, Tousart, Cunha, Cordoba

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