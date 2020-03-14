Canlı Anlatım İzle | Konyaspor - Fenerbahçe maçı başladı

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarI)

16. dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çizgiden çıkardı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi.

24. dakikada sağ kanattan Shengelia'nın yaptığı ortaya ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

42. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan Skubic'in ortasında Jailson'un kafasından seken topa Bajic'in bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.





MAÇ ÖNÜ NOTLAR



Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 18 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 23 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.



Farklı skorlar



Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 6 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Konyaspor, tek galibiyetini 2016/17 sezonunda deplasmanda aldı.Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde en az 20 kez karşılaştığı 39 takım arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Konyaspor.Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı 37 maçta da rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de üç haftadır sahadan beraberlikle ayrılan Konyaspor, aynı sezon içerisinde daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 2003 arasında yaşadı. Konyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'un başındayken Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Süper Lig tarihinde aynı sezonda iki farklı takımla sarı lacivertli ekibi yenen tek teknik direktör Yılmaz Vural.

2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Fenerbahçe. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım olan Konyaspor, bu gollerin dördünü ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında kalesinde gördü. Konyaspor forması giyen Deni Milosevic'in Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı rakibi Fenerbahçe. Geçen hafta Fenerbahçe formasıyla Denizlispor filelerini havalandıran ve bu sezonki üçüncü golünü kaydeden Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde hiçbir sezonda rakip filelere dört gol gönderemedi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri Serdar Aziz.

Fenerbahçe karşılaşması öncesi Konya Stadyumu dezenfekte edildi

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi, ev sahibi ekibin maçlarını oynadığı stadyum, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Çevre ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, özel kıyafetleri ve tam koruma sağlayan maskeleriyle stadyumun açık ve kapalı alanlarında çalışma yaptı. Dezenfekte çalışmaları kapsamında tribünler, yedek kulübeleri, saha, soyunma odaları, koridorlar ve toplantı salonları ayrı ayrı temizlendi.

İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma, Kovid-19 salgını gerekçesiyle seyircisiz oynanacak.





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