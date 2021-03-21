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Spor Arena
Haber Giriş: 21.03.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Konyaspor Alanyaspor maçı

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Canlı Anlatım İzle: Konyaspor Alanyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçı canlı anlatım ile güncel bir şekilde takip ediyoruz.

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan 13:30 maçları ile devam ediyor. Konyaspor ile Alanyaspor'un karşılaştığı maçı canlı bir şekilde sayfamızda bulabilirsiniz

KONYASPOR 1-0 ALANYASPOR

GOL: 13' Cikalleshi

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Berkan, Umut, Salih, Bareiro.

KONYASPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Kasımpaşa ile 1-1 beraber kalan Konyaspor, 31’inci haftada 21 Mart Pazar günü saat 13.30’da Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, sahasında oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.  Mücadele beIN Sports 2'de yayınlanacak.

3 OYUNCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Yeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Barış Yardımcı, Maric Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Konyaspor’da ayrıca sarı kart sınırında bulunan Kravets, Guilherme, Skubic, Diomande ve Rahmanovic Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde, 32’nci haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

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