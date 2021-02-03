Canlı Anlatım İzle: Kayserispor Alanyaspor maçı

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşılaşıyor. İki takımın mücadelesini sayfamızdan canlı anlatım ile anbean takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR 0-0 ALANYASPOR

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Kayserispor, Alanyaspor'u konuk edecek. 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Kayserispor XI: Doğan, Kvrzic, Uğur, Sapunaru, Aziz, Avramowski, Muhar, Henrique, Lennon, Campanharo, Maglica.

Alanyaspor XI: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Siopis, Berkan, Kadzior, Mustafa, Babacar.

DEVRE ARASI 8 TRANSFER

HES Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.



Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, devre arası transfer döneminde 2 stoper, 1 sağ bek, 3 orta saha ve 2 forvet oyuncu transferi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar devre arasında stoper mevkine Uğur Demirok ve Nehuen Paz, sağ beke Ramazan Civelek, orta sahaya Melih Okutan, Besard Sabovic, Karlo Muhar, forvete ise Anton Maglica ve Kevin Luckassen’i transfer etti.



Takıma sezon başında transfer edilen ve bekleneni veremeyen İlhan Depe TFF 1’inci Lig takımlarından Altay’a giderken Yaw Ackah ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a kiralık olarak gönderildi. Kendilerine kulüp bulmaları istenen Manuel Fernandes, Wilfride Kanga, Harrison Manzala ve Muğdat Çelik ise kadro dışı bırakıldı.

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