Canlı Anlatım İzle: Kasımpaşa Hatayspor maçı

Süper Lig'deki son maçında Rizespor ile berabere kalan Kasımpaşa, Kasım 2020'den bu yana üst üste iki karşılaşmadan puan alamıyor. Son maçında Fenerbahçe'ye kaybeden Hatayspor, bu sezon üst üste iki karşılaşmadan mağlup ayrılmadı.

İstanbul'da Kasımpaşa ile Hatayspor arasında oynanan maçı en güncel şekilde sayfamızdan takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA 0-0 HATAYSPOR

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Isaac Thelin'in doğrudan katkısı var. Aaron Boupendza bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 16 gol kaydetti. Süper Lig'e o sezon yükselen bir takım adına tek sezonda daha fazla gol atan son oyuncu, 2018/19 sezonunu 17 golle tamamlayan Vedat Muriqi. Hatayspor forması giyen Mame Diouf, deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçında çektiği dört isabetli şutun üçünü gol yapmayı başardı.

KASIMPAŞA HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Hatayspor maçı bugün saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi. Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Hatayspor, hanesine 35 puan yazdırdı. Hatay temsilcisi, averajla 6. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0 kazanmıştı.



KASIMPAŞA'DA 5 EKSİK

Lacivert-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Danny Drinkwater, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier ve Loret Sadiku ile kadro dışı bırakılan Fode Koita, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Hollandalı stoper Derrick Luckassen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



İÇ SAHADA SON 5 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Kasımpaşa, sahasında yaptığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde iç sahada çıktığı ilk 6 müsabakada 14 puan elde eden lacivert-beyazlı takım, son 5 maçında ise istediği sonuçları alamadı. İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda Gaziantep'e, Fenerbahçe'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ve Hes Kablo Kayserispor'a mağlup oldu. Kasımpaşa, tek galibiyetini ise Demir Grup Sivasspor karşısında elde etti.

HATAYSPOR, MALİLİ KONE'Yİ KADROSUNA KATTI

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Olympique Lyon'un defans oyuncusu Youssouf Kone'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan an açıklamada, Olympique Lyon'un defans oyuncusu 25 yaşındaki Youssouf Kone ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı belirtildi.

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