Canlı Anlatım İzle | Kasımpaşa Galatasaray maçı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Kasımpaşa: 1

Galatasaray: 0

Goller: 45+2' Yusuf Erdoğan

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Galatasaray'da Arda'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut yandan dışarı çıktı.

5' Kasımpaşa'da Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.

11' Taylan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Diagne'nin vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.

14' Kasımpaşa'da Hodzic'in ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Fatih'in kucağında kaldı.

19' Kasımpaşa'da Yusuf topu ağlara yolladı ama ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

21' VAR incelemesi sonrasında goldün öncesinde faul olduğu tespit edildi.

25' Kasımpaşa'da Yusuf'un ceza sahasının solundan içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleci Fatih'te kaldı.

36' Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Alan'ın vuruşu yandan auta gitti.

41' Ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın vuruşunu kaleci Fatih kornere çeldi

43' Aytaç'ın yine ceza yayı üzerinden köşeye gönderdiği şutunu kaleci Fatih bir kez daha çıkardı.

44' Kasımpaşa'da Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşu arka direkte Tarkan'da kaldı, vuruşu üstten az farkla auta gitti.

45+2' Ceza sahasının sağ çaprazından harika bir şut gönderen Yusuf Erdoğan'ın vuruşu kaleci Fatih'in üstünden ağlarla buluştu

47' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

57' Galatasaray'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Falcao'nun vuruşu yandan auta gitti.

68' Galatasaray'da Luyindama'nın savunma arkasına yolladığı uzun pasına Falcao yetişemedi.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan; Tarkan, Hodzic; tirpan, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Alan Lima Carius, Jeanvier, Hadadi, Aytaç Kara, Hadergjonaj

Galatasaray: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Luyindama, Omar, Etebo, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Diagne

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in dördüncü hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor..

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.



Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti. Lacivert-beyazlı takım, çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor'u yenerken, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.



EMRE AKBABA FORMA GİYEMEYECEK



Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Emre Akbaba, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi ile gribal enfeksiyon geçiren Arda Turan'ın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugün 33. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.



Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.



KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR



İki ekip, bugünkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.



Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi.



Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.



Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.



EN FARKLI SKORLAR



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.



Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.