Canlı Anlatım İzle: Karagümrük Hatayspor maçı

Süper Lig'in iki flaş takımı Fatih Karagümrük ile Hatayspor, 33. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı sayfamızdan güncel bir şekilde takip edebilirsiniz.

KARAGÜMRÜK 0-0 HATAYSPOR

İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano; Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec; Biglia, Bertolacci, Castro; Ndao, Jimmy, Mevlüt.

Hatayspor: Munir; Burak, Yusuf, Santos, Katranis; Aabid, Ribeiro, Traore; Kamara, Akintola, Diouf.

Bu sezon Süper Lig'de 13 gole ulaşan Mame Biram Diouf, kariyerinde daha fazla lig golünü sadece 2009'da Norveç Ligi'nde kaydetti. Hatayspor forması giyen Babajide Akintola'nın bu sezon Süper Lig'de yaptığı dört asistin üçü İstanbul takımlarına karşı geldi. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan bu sezon yabancı meslektaşlarının çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı iki Süper Lig maçından da beraberlikle ayrıldı.

KARAGÜMRÜK HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Hatayspor maçı bugün saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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