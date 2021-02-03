Canlı Anlatım İzle: Karagümrük Gaziantep FK maçı

Geçen hafta evinde Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep ise 23. haftaya 35 puan ve averaj farkıyla 6. sırada girdi. Karagümrük ile Gaziantep FK arasındaki maçı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

KARAGÜMRÜK 0-0 GAZİANTEP FK

Maçta ilk yarı oynanıyor

KARAGÜMRÜK GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Gaziantep FK maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karagümrük'ün 11'i: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Castro, Ademi, Bertolacci

Gaziantep FK'nın 11'i: Günay, Djilobodji, Toşça, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Rashid, Dicko

İSTATİSTİKLER

Bugüne kadar Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK arasında oynanan tek maç bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 2-2 berabere bitmişti. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fatih Karagümrük, sezonun ilk yedi iç saha karşılaşmasında yenilgi almamıştı. Son iki deplasman maçında puansız ayrılan Gaziantep FK, daha önceki 12 dış saha karşılaşmasının sadece birini kaybetmişti. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı bütün iç saha maçlarında gol sevinci yaşayan üç takımdan biri Fatih Karagümrük.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Gaziantep FK, tek yenilgisini son karşılaşmada Galatasaray'dan aldı. 2020/21 Süper Lig sezonunda skor avantajı yakaladığı maçlarda Çaykur Rizespor ile birlikte en fazla puan kaybeden takım Gaziantep FK. Bu sezon Süper Lig'de üç gole katkı sağlayan Fatih Karagümrük stoperi Ervin Zukanovic, bu katkıların ikisini sezonun ilk yarısındaki Gaziantep FK karşılaşmasında yapmıştı.

Fatih Karagümrük'ün bu sezon iç sahada attığı son sekiz Süper Lig golünün beşinde Alassane Ndao'nun katkısı var. Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim'in Süper Lig'de çektiği son 13 isabetli şutun sekizi gol oldu. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncudan biri, Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir.

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