Canlı Anlatım İzle: Karagümrük Alanyaspor maçı

Süper Lig'de çıktığı son iki maçı kaybeden Fatih Karagümrük, bu sezon üst üste üç mağlubiyet almadı. Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Alanyaspor, bu süreçte topladığı puanların tamamını son üç karşılaşmada aldı. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

KARAGÜMRÜK 0-0 ALANYASPOR

İlk yarı oynanıyor

Karagümrük'ün 11'i: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 12 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor, tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçından yedi puan çıkaran Alanyaspor, daha önceki 17 ziyaretinden beş puanla dönebilmişti.

Fatih Karagümrük'ün sahasında oynadığı son 10 Süper Lig maçının dokuzu karşılıklı gollere sahne olurken; bu karşılaşmalarda taraflar toplam 32 gol kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de en az duran top golü yiyen takım olan Alanyaspor, aynı zamanda Fenerbahçe'nin ardından bu şekilde en fazla gol bulan ekip konumunda. Süper Lig'in geride kalan bölümünde beş golde pay sahibi olan Fatih Karagümrük orta sahası Lucas Biglia, daha önceki üç sezonun tamamında aynı sayıda gol katkısı sağlayabilmişti. Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gole doğrudan katkı sağlayan Fatih Karagümrük orta sahası Lucas Castro, en üst ligde görev yaptığı daha önceki 26 karşılaşmada aynı sayıda golde pay sahibi olabilmişti. Alanyaspor'un Süper Lig'e bu sezon yükselen takımlara attığı dokuz golün beşinde Davidson'un payı var.

KARAGÜMRÜK ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük Alanyaspor maçı saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Başarılı bir sezon geçiren ve performansıyla herkesten tam not alan Çağdaş Atan ve öğrencileri, Karagümrük maçını da kayıpsız geçmek istiyor. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken 4 oyuncu sarı kart sınırında. Efecan Karaca, Adam Bareiro, Berkan Kutlu ve François Moubandje bu maçta sarı kart görmeleri durumunda haftaya iç sahada oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

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