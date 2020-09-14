Canlı Anlatım İzle | Hatayspor-Başakşehir

Hatayspor-Başakşehir maçı ile iki takım Süper Lig'in yeni sezonunda haftanın perdesini kapatacak mücadeleye çıkıyor.

İlk yarı oynanıyor

Hatayspor: 1

Başakşehir: 0

Goller: 36' Selim Ilgaz

MAÇTAN DAKİKALAR

16' Başakşehir'de Aleksic'in ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü. Ardından Crivelli ve Ba'nın ceza sahası içinden çektiği şutlarını da Hatayspor savunması engelledi.

17' Caiçara'nın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa gelişine vuran Crivelli'nin şutu yandan auta gitti

36' Yakalanılan hızlı hücum fırsatında Diouf'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Ilgaz, kaleciyi de geçip ağları havalandırdı.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan, Diouf

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Edin Visca, Crivelli, Demba Ba.

İlk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, lig tarihinde mücadele eden 73'üncü takım olacak. Sezona son şampiyon unvanıyla giren ve ilk hafta maçına deplasmanda çıkan son sekiz takımın sadece biri sahadan galibiyetle ayrılabildi. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 16 maçı kaybetmeyen Başakşehir, bu karşılaşmaların tamamında gol atmayı başardı.

Hatayspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.



Kadroya 3 takviye

Geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Nacer Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna dahil etti. Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlar, sezona şampiyon unvanıyla giren ekiplere rakip olduğu son 14 maçın sadece birini kazanırken; tek galibiyeti, geçen sezonun ilk haftasında Denizlispor aldı.

Son dört Süper Lig sezonunun üçüne gol yemeden elde ettiği galibiyetlerle başlayan Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan aldı.

Geçen sezon 1. Lig'de en fazla maçta kalesini gole kapatan takım olan Hatayspor, aynı zamanda evinde en az gol yiyen takımdı. Hatayspor'un geçen sezon 1. Lig'de attığı iç saha gollerinin %23'ünü Mirkan Aydın kaydetti.

Geçen sezon 1. Lig'de Erkan Zengin'in ardından en fazla asist yapan oyuncu, Hatayspor forması giyen Gökhan Karadeniz'di. 2014/15'ten bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara en fazla gol atan oyuncu Edin Visca.

Süper Lig kariyerinde dördüncü kez sezonun açılış haftasında maça çıkacak olan Okan Buruk, daha önceki üç karşılaşmanın ikisini kazanırken; tek yenilgisini geçen sezon Başakşehir'in başında aldı.