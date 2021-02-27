Canlı Anlatım İzle: Hatayspor Ankaragücü maçı

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı sabah başlayan maçlarla devam ediyor. Hatayspor ile Ankaragücü arasında oynanan maçın detayları sayfamızda...

HATAYSPOR 1-1 ANKARAGÜCÜ

GOL: 45' Diouf / 16' Borven

İlk yarı oynanıyor

Hatayspor'un 11'i: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf

Ankaragücü'nün 11'i: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Voca, Saba, Paintsil, Endri, Borven

Bu sezon Süper Lig'de en az organize hücum geliştiren iki takım Hatayspor ve Ankaragücü. Hatayspor'un Süper Lig'de attığı son 29 golün sadece altısı iç saha karşılaşmalarında geldi ve bu gollerin tamamını Aaron-Salem Boupendza kaydetti. Bu sezon Süper Lig'de 13 gole doğrudan katkı sağlayan Mame Biram Diouf, daha yüksek bir sayıyı en son 2014/15'te Stoke City formasıyla yakalamıştı. Ankaragücü bu sezon Joseph Paintsil ve Torgeir Borven ile toplam 13 gol bulurken; başkent ekibi adına bir sezonda daha fazla gol sevinci yaşayan son ikili 2008/09'da Jaba ve Leonardo Iglesias'tı.

HATAYSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hatayspor Ankaragücü maçı bugün saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU BOUPENDZA HATAYSPOR'DA KALDI

Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı, oyuncularının kulüpte kalmak istediğini kendilerine bildirdiğini söyledi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, forvet oyuncuları Aaron Boupendza'nın Rusya'nın Krasnodar takımına transfer sürecinin olumsuz sonuçlandığını söyledi.

Vardı, gazetecilere, iki gündür Hatayspor ve Krasnodar yöneticilerinin Süper Lig'in en golcüsü Boupendza'nın transferi için görüştüklerini belirtti.

Transfer çalışmaları neticesinde 8,5 milyon avroya anlaşma sağlandığını aktaran Vardı, "Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor'da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince Atakaş Hatayspor ve Krasnodar yetkilileri bu tercihi saygıyla karşıladı ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkililerine de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. Aaron Boupendza dolayısıyla kulübümüzde kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Rahmi Vardı, Hatayspor'un emin ellerde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir yöneticimiz ve onursal başkanımız, taraftarımızı üzecek bir hareketin içinde olmadı. Sevindirici durum; Hatay'a gelmek istemeyen yabancı oyuncular artık Hatay'dan gitmek istemiyor. Hoşgörü bulaşıcı demiştik. Bu, yabancı futbolcularımıza da bulaştı. Hatay'dan ayrılmak istemiyorlar. Aaron Boupendza inşallah golleriyle bundan sonraki dönemlerde daha iyi paralarla Hatayspor'a ciddi kazanımlar elde ettirir."

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...