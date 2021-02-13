Canlı Anlatım İzle: Hatayspor Alanyaspor maçı

Süper Lig'in 25'inci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. 38 puanla 7'nci sırada yer alan Hatayspor, 41 puanla 5'inci sırada mücadele eden Alanyaspor karşısında mücadele ediyor. Karşılaşmayı canlı anlatım ile sayfamızdan bulabilirsiniz.

HATAYSPOR 0-0 ALANYASPOR

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Renan, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

HATAYSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 25'inci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Alanyaspor ile karşılaşıyor. 14 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebiliyor.

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 38 puanla 6. sırada bulunuyor.



Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Hatayspor, bugün Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alabilmek için mücadele verecek.



Hatay ekibinde, Alanyaspor karşılaşması öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.

ALANYASPOR'DA HEDEF 3 PUAN

SÜPER Lig’in 25’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, takipçisi Atakaş Hatayspor’a konuk olacak. Tekrar çıkışa geçen turuncu yeşilli takım, zorlu deplasmandan galip dönmek istiyor.



Süper Lig’in 25’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, ligin yeni ve başarılı ekiplerinden Atakaş Hatayspor’a konuk olacak. Bugün saat 16.00’da Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak maçın hakemliğini Turgut Doman yapacak. Aytemiz Alanyaspor son 5 haftadır mağlup olmazken bu maçtan da 3 puanla dönmek istiyor. Lige bu sezon yükselen ve oldukça başarılı bir sezon geçiren Hatayspor’u ilk yarı evinde 6-0’lık skorla yenen Alanyaspor, deplasmanda da aynı başarıyı göstermek hedefinde. Son 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlikle 11 puan toplayan ve 41 puanla 5’inci sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, 3 puan gerisinde bir alt basamakta bulunan rakibiyle farkı açmayı amaçlıyor.



BİRİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ, DİĞERİNİN EN FARKLI MAĞLUBİYETİ



Lig tarihinde yalnızca bu sezon karşılaşan iki ekibin ilk yarıdaki mücadelesinde Alanyaspor 6-0 gibi farklı bir skorla Hatayspor’u mağlup etmişti. Hatayspor’un bu sezon aldığı 7 mağlubiyet içerisine en farklı yenilgisi Alanyaspor’a karşı oldu. Öte yandan Alanyaspor’un da bu sezon rakiplerine karşı aldığı en farklı galibiyet Hatay maçı oldu. Ligin seyir zevki yüksek iki takımının bu karşılaşmasının da bol gollü geçmesi bekleniyor. Alanyaspor 24 haftada 40 gol kaydederken kalesinde 23 gol gördü. Lig sıralamasında hemen Alanyaspor’un ardından gelen Hatayspor ise bugüne dek 39 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 29 gol gördü. Ayrıca ligin en golcü oyuncuları arasında yer alan isimler iki takımın kadrosunda. Hatayspor’un en skorer oyuncusu krallık yarışında da şu an zirvede olan 17 gollü Boupendza olurken, Alanyaspor’un ise en golcü oyuncusu ise 8 golle Davidson.



3 OYUNCU SARI KART SINIRINDA



Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayan Alanyaspor, bugün Hatay’a doğru yola çıkacak. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Berkan Kutlu, François Moubandje ve Rizespor maçında kart gören kaptan Efecan Karaca sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu futbolculardan biri kart görmesi durumunda 26’ncı haftada Alanya’da oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.



MUHTEMEL KADRO



Aytemiz Alanyaspor’un Atakaş Hatayspor maçındaki muhtemel 11’i şöyle: Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Umut, Efecan, Salih, Davidson, Babacar.



SAKAT: Yok



CEZALI: Yok