Canlı Anlatım İzle: Göztepe Sivasspor maçı

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor İzmir'de karşılaşıyor.

GÖZTEPE 0-0 SİVASSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Marko, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Cherif, Jahovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Boyd, Max Gradel, Yatabare

Rakibiyle Süper Lig'de 7 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Toplam 11 gol üreten ve kalesinde 9 gol gören İzmir temsilcisi, rakibiyle oynadığı son 2 maçı kazandı. Göztepe, İzmir'deki 3 müsabakada rakibine yenilmedi.

GÖZTEPE SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Göztepe, 39 puanla 9. sırada bulunuyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER

Sivasspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Göztepe, lig tarihinde rakibini üst üste üç kez mağlup edemedi. Göztepe'ye konuk olduğu üç Süper Lig maçını da kazanamayan Sivasspor, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam yedi gol gördü. Süper Lig'de beş maçtır iç saha yenilgisi almayan ve son üç karşılaşmada puan kaybetmeyen Göztepe, daha uzun bir galibiyet serisini en son Ağustos-Kasım 2018 arasında yakalamıştı.

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Sivasspor, bu karşılaşmaların dördünde kalesini gole kapattı. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan iki takımdan biri Göztepe . Aynı dakika aralığında Sivasspor'dan daha fazla gol yiyen tek ekip ise Antalyaspor.

Sezonun ilk yarısında Göztepe'nin Sivasspor'u 1-0 yendiği maçta tek golün sahibi olan Halil Akbunar, Süper Lig kariyerindeki tek kafa golünü o karşılaşmada kaydetmişti.

Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son iç saha golünü penaltıdan kaydeden Alpaslan Öztürk, Türkiye kariyerinde kullandığı hiçbir penaltıyı kaçırmadı.

Sivasspor forması giyen Hakan Arslan'ın 2021 takvim yılında attığı dört Süper Lig golü de maçların 40 ile 50. dakikaları arasında geldi. Sivasspor formasıyla çıktığı son deplasman maçında rakip fileleri havalandıran Tyler Boyd, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki dış saha karşılaşmasında gol sevinci yaşamak istiyor. Rıza Çalımbay'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Ünal Karaman, ilk iki karşılaşmada rakibine puan vermemişti.

GÖZTEPELİ HALİL AKBUNAR'IN A MİLLİ FORMA GURURU: BUNDAN SONRAKİ TEK DÜŞÜNCEM ÜLKEME KATKI SAĞLAMAK

A Milli Futbol Takım aday kadrosuna davet edilen Göztepe'nin takım kaptanı Halil Akbunar, "Milli formayı giyme şansı bulduğum için çok mutluyum. Bundan sonraki tek düşüncem A Milli formayı giyip, ülkeme katkı sağlamak." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edilen Göztepe'nin takım kaptanı Halil Akbunar, bundan sonraki tek düşüncesinin A Milli formayı giyip, milli takıma katkı sağlamak olduğunu bildirdi.

Halil Akbunar, yaptığı açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a çağrıldığı için büyük bir gurur yaşadığını belirtti.

Milli formanın her futbolcu için çok önemli olduğunu kaydeden Halil Akbunar, "Milli formayı giyme şansı bulduğum için çok mutluyum. Bundan sonraki tek düşüncem A Milli formayı giyip, ülkeme katkı sağlamak. Bu süreçte bana her zaman destek olan başta ailem olmak üzere çalıştığım antrenörlerime, takım arkadaşlarıma ve Göztepeli taraftarlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Öte yandan Göztepe Kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2012 yılında kulübümüzde profesyonel futbol hayatına başlayan şu an ise kadromuzda kaptanlık görevini üstlenen Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar'ın A Milli Takıma davet edilmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılar Halil." ifadelerini kullandı.

Daha önce çeşitli yaş kategorilerinde 11 kez milli formayı giyen Halil Akbunar, bu müsabakalarda 2 gol atmıştı.

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