Canlı Anlatım İzle: Göztepe Rizespor maçı

Süper Lig'in 33. haftası hız kesmeden başladı! Göztepe ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği maçı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE 0-0 RİZESPOR

İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan; Murat, Titi, Atınç, Berkan; Obinna, Soner, Zulj; Halil, Tripic, Cherif.

Rizespor: Gökhan, Fabricio, Meriah, Dokovic, Talbi, Melnjak, Tunay, Sabo, Doğan, Fernando, Samudio.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokovic kart görmeleri halinde Trabzonspor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı.

Sezonun ilk yarısında oynanan Süper Lig maçında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Rizespor, lig tarihinde ilk kez rakibini tek sezonda iki kez yenmek için sahaya çıkıyor. Evindeki beş maçlık yenilmezlik serisi son karşılaşmada sona eren Göztepe, bu sezon iç sahada üst üste iki mağlubiyet almadı.

Deplasmandaki 11 maçlık galibiyet hasretini son karşılaşmada bitiren Rizespor, bu sezon ilk kez üst üste iki dış saha zaferi yaşamak istiyor. Son üç Süper Lig maçında galip gelemeyen ve sadece 1 puan alabilen Göztepe, öncesinde yakaladığı beş maçlık yenilmezlik serisinden 13 puan çıkarmıştı.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kaybetmeyen Rizespor, bu sezon sadece bir kez daha uzun bir seri yakaladı. Göztepe forması giyen Halil Akbunar'ın Süper Lig kariyerinde iki asist yaptığı iki maçtan birinde rakibi Rizespor'du. Göztepe'ye döndükten sonra ilk golünü son maçta Kayserispor'a atan Adis Jahovic, sarı-kırmızı formayla en son Aralık 2017'de üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Son dört Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağlayan Fernando Boldrin, Rizespor'un Göztepe'ye attığı son dört golün ikisinde pay sahibiydi. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın Süper Lig kariyerinde puan vermediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Rizespor.

GÖZTEPE RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe Rizespor maçı bugün saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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