CanlÄ± Ä°zle | Glasgow Rangers Galatasaray MaÃ§Ä±

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Galatasaray, Rangers ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Teve2'den yayınlanan mücadeleyi canlı aktarıyoruz

İkinci yarı oynanıyor

Rangers: 2

Galatasaray: 0

Goller: 52' Arfield, 59' Tavernier

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Hızlı gelişen Rangers atağında sağ kanattan Tavernier'in ortasında Morelos topa kayarak dokunmak istedi. Ama yetişemedi. Seken topla buluşan Hagi'nin penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

10' Sol kanattan Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Goldson arka direkte kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Luyindama kesti.

14' Belhanda'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Rangers savunması topu uzaklaştırdı. Seken topa Taylan gelişine vurdu. Top çerçeveyi bulmadı.

18' Sol kanattan Babel'in arka direğe yaptığı etkili ortada gerilerden gelen Feghouli topa dokundu. Top yan ağlarda kaldı

26' Luyindama'nın hatalı pasında araya giren Morelos ceza sahasına doğru hareketlendi. Hagi ile verkaç yapmak istedi. Taylan araya girip tehlikeyi önledi.

33' Omar derin bir topla sağ kanatta hareketlenen Belhanda'yı kaçırmak istedi. Ofsayt bayrağı havada.

44' Luyindama'nın sol kanada doğru havalandırdığı topu Linnes bekletmeden ceza sahasına doğru ortalamak istedi. Ama top direkt olarak auta gitti.

45' Kent'in sol kanattan ortasında Morelos kafayı vurdu. Fatih soluna iyi uzandı ve topu kontrol etti.

49' Belhanda'nın pasıyla Feghouli savunmanın arkasına sarkmak istedi. Helander araya girip tehlikeyi önledi.

52' Morelos'un pasıyla topla buluşan Hagi, tek pasla Arfield'ı gördü. Sağ çaprazdan czea sahasına sokulan Arfield, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi.

55' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Falcao'nun sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

59' Sol kanattan Barisic'in ortasında Omar'dan seken topa arka direkte Tavernier kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi

64' Emre'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Belhanda ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama hakem oyunu devam ettirdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Feghouli, Falcao

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Kamara, Davis, Arfield, Hagi, Kent, Morelos

RANGERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Rangers Galatasaray maçı bu akşam oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşması kapsamında Galatasaray, Rangers'a konuk oluyor. 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayan karşılaşma, Teve2 kanalından şifresiz olarak ekrana geliyor.

GALATASARAY'DA FATİH TERİM'DEN RANGERS MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

UEFA Avrupa Ligİ'nde Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Rangers, sadece bir bölgede değil takım olarak çok iyiler. Her hali ve her hattıyla önemli bir takım. Avrupa Ligi değil Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum.

MAÇLARIN TADI TUZU YOK

Muhakkak ki seyircisiz olan maçların tadı tuzu yok. Alışık olmadığımız bir şekilde. Hem Galatasaray'ın seyircisi, hem Rangers'ın seyircisi ateşli ve tutkulu. Eğer normalde böyle düşmüş olsaydı karşılıklı oynayacaktık.

BU MAÇIN FAVORİSİ YOK

Çok daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın avantajı var. Pazar maç oynuyorsunuz, çarşamba 4.5 saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. İçeride oynamanın avantajı var. Bu maçın favorisi yok. Tek maçlar her şeye açık. Her iki taraf da tur atlamak için çalışacaklar. O favori, bu favori mantıklı bulmuyorum.

ARDA TURAN OLSAYDI İYİYDİ

Arda'nın testleri negatif çıktı ama ağır bir grip geçiriyor. İyi de durumdaydı ama Babel ya da bir başkasının onun yerini aratmayacağını düşünüyorum. Olsaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Tüm oyuncularımıza da güveniyoruz

Bizim için her maç önemli, hele bu ülke puanına tesir edecek bir Avrupa maçıysa, önemi bir kat daha artıyor. Galatasaray bu maçlara alışkın, ben de öyleyim. Buradan çıkarsak, gruptan daha rahat çıkarız. Bu maç, aşağı yukarı bundan sonraki takımların kalitesinde olacak

HAGI'YI GEÇMEK KOLAY DEĞİL

Hagi, 4 yıl benim yanımdaydı. Çok büyük işler yaptı. Oğlu Ianis de çok yetenekli. Türkiye'de doğdu. Çok başarılı bir genç. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ederim babasını geçer. Hagi'ye yetişmek, geçmek kolay değil. Ianis Hagi iyi bir futbolcu, gelişmeye de açık. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları olacak. O yetenekleri var

GERRARD ÇOK ÖNEMLİ FUTBOLCUYDU

Gerrard çok önemli bir futbolcuydu. Teknik adamlığa da çok iyi başladı. Oyuna yaklaşımını gördüğümüzde teknik adamlık kariyeri her gün biraz daha yükselecek gibi duruyor.

ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK KRİTİK

Ve korkulan oldu... Uzun süredir UEFA ülkeler sıralamasında kan kaybetmeye devam eden Türkiye, en sonunda 11. basamaktaki yerini de kaybetti. Dinamo Kiev’in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off’unda önceki gece Gent’i 3-0 yenerek gruplara kalmasıyla Ukrayna’ya geçildik. Güncel sıralamada artık 12’nci basamaktayız. Eğer halen bulunduğumuz 12’nci basamaktan 11’e tırmanamazsak, 2021- 22 sezonunda Süper Lig şampiyonu olacak takımımız, 2022-23 sezonunda düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılam sağlayamayacak; her halükârda play-off turu oynayacak.

13'üncülüğe gerilersek şampiyon takımlarımız 2 eleme oynayacak

Halen 12’nci sırada yer alan Türkiye, hemen gerisinde yer alan İskoçya’ya da geçilip 13’üncülüğe gerilerse, Avrupa kupalarındaki işimiz daha da zorlaşacak; bu sefer Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’nde, Türkiye Kupası galibi de Avrupa Ligi’nde 2’şer ön eleme turu oynamak zorunda kalacak. 15’inci sıraya düşersek, Süper Lig şampiyonunu bu kez 3 ön eleme turu bekliyor. Güncel tabloda 14’ncü Danimarka ile aramızda yaklaşık 1,5; 15’inci Güney Kıbrıs’la da yaklaşık 2 puanlık bir fark olduğu düşünülürse, bu sezon olağanüstü dikkatli olmamız gerektiği aşikar.

Rangers, hemen arkamızda yer alan İskoçya'nın temsilcisi

Bu üzücü gerçeklerin ışığında, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers ile karşılaşan Galatasaray’a tarihi bir görev düşüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi’nde de Demir Grup Sivasspor otomatikman gruplarda mücadele edecek. Ancak bu takımlarımıza Galatasaray’ın da eklenmesi ülke puanı açısından çok kritik. Zira Rangers, UEFA ülkeler sıralamasında hemen altımızda bulunan İskoçya’nın kalan iki temsilcisinden biri. Eğer sarı kırmızılılar, bugünkü karşılaşmayı kazanırsa, en azından 12’nci sıradaki yerimizi koruma yolunda önemli bir adım atmış olacağız.