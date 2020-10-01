CanlÄ± Ä°zle | Glasgow Rangers Galatasaray MaÃ§Ä±

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Galatasaray, Rangers ile deplasmanda kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor.Â Teve2'den yayÄ±nlanan mÃ¼cadeleyi canlÄ± aktarÄ±yoruz

Ä°kinci yarÄ± oynanÄ±yor

Rangers: 2

Galatasaray: 0

Goller: 52' Arfield, 59' Tavernier

MAÃ‡TAN DAKÄ°KALAR

5' HÄ±zlÄ± geliÅŸen Rangers ataÄŸÄ±nda saÄŸ kanattan Tavernier'in ortasÄ±nda Morelos topa kayarak dokunmak istedi. Ama yetiÅŸemedi. Seken topla buluÅŸan Hagi'nin penaltÄ± noktasÄ±na doÄŸru Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± topu Galatasaray savunmasÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

10' Sol kanattan Barisic'in kullandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸe vuruÅŸunda Goldson arka direkte kafayÄ± vurdu. Kaleye yÃ¶nelen topu Luyindama kesti.

14' Belhanda'nÄ±n ceza sahasÄ±na doÄŸru kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Rangers savunmasÄ± topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Seken topa Taylan geliÅŸine vurdu. Top Ã§erÃ§eveyi bulmadÄ±.

18' Sol kanattan Babel'in arka direÄŸe yaptÄ±ÄŸÄ± etkili ortada gerilerden gelen Feghouli topa dokundu. Top yan aÄŸlarda kaldÄ±

26' Luyindama'nÄ±n hatalÄ± pasÄ±nda araya giren Morelos ceza sahasÄ±na doÄŸru hareketlendi. Hagi ile verkaÃ§ yapmak istedi. Taylan araya girip tehlikeyi Ã¶nledi.

33'Â Omar derin bir topla saÄŸ kanatta hareketlenen Belhanda'yÄ± kaÃ§Ä±rmak istedi. Ofsayt bayraÄŸÄ± havada.

44' Luyindama'nÄ±n sol kanada doÄŸru havalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± topu Linnes bekletmeden ceza sahasÄ±na doÄŸru ortalamak istedi. Ama top direkt olarak auta gitti.

45' Kent'in sol kanattan ortasÄ±nda Morelos kafayÄ± vurdu. Fatih soluna iyi uzandÄ± ve topu kontrol etti.

49' Belhanda'nÄ±n pasÄ±yla Feghouli savunmanÄ±n arkasÄ±na sarkmak istedi. Helander araya girip tehlikeyi Ã¶nledi.

52' Morelos'un pasÄ±yla topla buluÅŸan Hagi, tek pasla Arfield'Ä± gÃ¶rdÃ¼. SaÄŸ Ã§aprazdan czea sahasÄ±na sokulan Arfield, kaleci ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya pozisyonda topu filelere gÃ¶nderdi.

55' HÄ±zlÄ± geliÅŸen Galatasaray ataÄŸÄ±nda Falcao'nun saÄŸ kanattan ortasÄ±nda savunma topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

59' Sol kanattan Barisic'in ortasÄ±nda Omar'dan seken topa arka direkte Tavernier kafayÄ± vurdu ve topu aÄŸlara gÃ¶nderdi

64' Emre'nin pasÄ±yla ceza sahasÄ± Ã¶n Ã§izgisinde topla buluÅŸan Belhanda ceza sahasÄ±na girmek isterken yerde kaldÄ± ve penaltÄ± bekledi. Ama hakem oyunu devam ettirdi.

Ä°LK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre KÄ±lÄ±nÃ§, Babel, Feghouli, Falcao

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Kamara, Davis, Arfield, Hagi, Kent, Morelos

RANGERS GALATASARAY MAÃ‡I HANGÄ° KANALDA, SAAT KAÃ‡TA?

Rangers Galatasaray maÃ§Ä± bu akÅŸam oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Play Off karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda Galatasaray, Rangers'a konuk oluyor. 1 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 21.45'te baÅŸlayan karÅŸÄ±laÅŸma, Teve2 kanalÄ±ndan ÅŸifresiz olarak ekrana geliyor.

GALATASARAY'DA FATÄ°H TERÄ°M'DEN RANGERS MAÃ‡I Ã–NCESÄ° AÃ‡IKLAMALAR

UEFA Avrupa LigÄ°'nde Rangers ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Galatasaray'da teknik direktÃ¶r Fatih Terim, maÃ§ Ã¶ncesinde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

Ä°ÅŸte Fatih Terim'in aÃ§Ä±klamalarÄ±;

Rangers, sadece bir bÃ¶lgede deÄŸil takÄ±m olarak Ã§ok iyiler. Her hali ve her hattÄ±yla Ã¶nemli bir takÄ±m. Avrupa Ligi deÄŸil Åžampiyonlar Ligi rakibi olarak gÃ¶rÃ¼yorum.

MAÃ‡LARIN TADI TUZU YOK

Muhakkak ki seyircisiz olan maÃ§larÄ±n tadÄ± tuzu yok. AlÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸekilde. Hem Galatasaray'Ä±n seyircisi, hem Rangers'Ä±n seyircisi ateÅŸli ve tutkulu. EÄŸer normalde bÃ¶yle dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olsaydÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oynayacaktÄ±k.

BU MAÃ‡IN FAVORÄ°SÄ° YOK

Ã‡ok daha adil, Ã§ekiÅŸmeli ve zevkli bir eÅŸleÅŸme olabilirdi. Maalesef biz dÄ±ÅŸarÄ±da oynuyoruz. Her ÅŸeye raÄŸmen psikolojik olarak evde oynamanÄ±n avantajÄ± var. Pazar maÃ§ oynuyorsunuz, Ã§arÅŸamba 4.5 saatlik bir uÃ§uÅŸ yapÄ±yorsunuz. Ä°Ã§eride oynamanÄ±n avantajÄ± var. Bu maÃ§Ä±n favorisi yok. Tek maÃ§lar her ÅŸeye aÃ§Ä±k. Her iki taraf da tur atlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklar. O favori, bu favori mantÄ±klÄ± bulmuyorum.

ARDA TURAN OLSAYDI Ä°YÄ°YDÄ°

Arda'nÄ±n testleri negatif Ã§Ä±ktÄ± ama aÄŸÄ±r bir grip geÃ§iriyor. Ä°yi de durumdaydÄ± ama Babel ya da bir baÅŸkasÄ±nÄ±n onun yerini aratmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. OlsaydÄ± iyiydi ama yapacak bir ÅŸey yok. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± bekliyoruz. TÃ¼m oyuncularÄ±mÄ±za da gÃ¼veniyoruz

Bizim iÃ§in her maÃ§ Ã¶nemli, hele bu Ã¼lke puanÄ±na tesir edecek bir Avrupa maÃ§Ä±ysa, Ã¶nemi bir kat daha artÄ±yor. Galatasaray bu maÃ§lara alÄ±ÅŸkÄ±n, ben de Ã¶yleyim. Buradan Ã§Ä±karsak, gruptan daha rahat Ã§Ä±karÄ±z. Bu maÃ§, aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± bundan sonraki takÄ±mlarÄ±n kalitesinde olacak

HAGI'YI GEÃ‡MEK KOLAY DEÄžÄ°L

Hagi, 4 yÄ±l benim yanÄ±mdaydÄ±. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k iÅŸler yaptÄ±. OÄŸlu Ianis de Ã§ok yetenekli. TÃ¼rkiye'de doÄŸdu. Ã‡ok baÅŸarÄ±lÄ± bir genÃ§. BabasÄ±na yetiÅŸir mi bilmiyorum ama Ã¼mit ederim babasÄ±nÄ± geÃ§er. Hagi'ye yetiÅŸmek, geÃ§mek kolay deÄŸil. Ianis Hagi iyi bir futbolcu, geliÅŸmeye de aÃ§Ä±k. Ã‡ok daha iyi oynayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Daha iyi zamanlarÄ± olacak. O yetenekleri var

GERRARD Ã‡OK Ã–NEMLÄ° FUTBOLCUYDU

Gerrard Ã§ok Ã¶nemli bir futbolcuydu. Teknik adamlÄ±ÄŸa da Ã§ok iyi baÅŸladÄ±. Oyuna yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde teknik adamlÄ±k kariyeri her gÃ¼n biraz daha yÃ¼kselecek gibi duruyor.

ÃœLKE PUANI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK KRÄ°TÄ°K

Ve korkulan oldu... Uzun sÃ¼redir UEFA Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda kan kaybetmeye devam eden TÃ¼rkiye, en sonunda 11. basamaktaki yerini de kaybetti. Dinamo Kievâ€™in UEFA Åžampiyonlar Ligi play-offâ€™unda Ã¶nceki gece Gentâ€™i 3-0 yenerek gruplara kalmasÄ±yla Ukraynaâ€™ya geÃ§ildik. GÃ¼ncel sÄ±ralamada artÄ±k 12â€™nci basamaktayÄ±z. EÄŸer halen bulunduÄŸumuz 12â€™nci basamaktan 11â€™e tÄ±rmanamazsak, 2021- 22 sezonunda SÃ¼per Lig ÅŸampiyonu olacak takÄ±mÄ±mÄ±z, 2022-23 sezonunda dÃ¼zenlenecek olan UEFA Åžampiyonlar Ligiâ€™ne direkt katÄ±lam saÄŸlayamayacak; her halÃ¼kÃ¢rda play-off turu oynayacak.

13'Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸe gerilersek ÅŸampiyon takÄ±mlarÄ±mÄ±z 2 eleme oynayacak

Halen 12â€™nci sÄ±rada yer alan TÃ¼rkiye, hemen gerisinde yer alan Ä°skoÃ§yaâ€™ya da geÃ§ilip 13â€™Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸe gerilerse, Avrupa kupalarÄ±ndaki iÅŸimiz daha da zorlaÅŸacak; bu sefer SÃ¼per Lig ÅŸampiyonu Devler Ligiâ€™nde, TÃ¼rkiye KupasÄ± galibi de Avrupa Ligiâ€™nde 2â€™ÅŸer Ã¶n eleme turu oynamak zorunda kalacak. 15â€™inci sÄ±raya dÃ¼ÅŸersek, SÃ¼per Lig ÅŸampiyonunu bu kez 3 Ã¶n eleme turu bekliyor. GÃ¼ncel tabloda 14â€™ncÃ¼ Danimarka ile aramÄ±zda yaklaÅŸÄ±k 1,5; 15â€™inci GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™la da yaklaÅŸÄ±k 2 puanlÄ±k bir fark olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse, bu sezon olaÄŸanÃ¼stÃ¼ dikkatli olmamÄ±z gerektiÄŸi aÅŸikar.

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Rangers, hemen arkamÄ±zda yer alan Ä°skoÃ§ya'nÄ±n temsilcisi

Bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ gerÃ§eklerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers ile karÅŸÄ±laÅŸan Galatasarayâ€™a tarihi bir gÃ¶rev dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu sezon Åžampiyonlar Ligiâ€™nde Medipol BaÅŸakÅŸehir, Avrupa Ligiâ€™nde de Demir Grup Sivasspor otomatikman gruplarda mÃ¼cadele edecek. Ancak bu takÄ±mlarÄ±mÄ±za Galatasarayâ€™Ä±n da eklenmesi Ã¼lke puanÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok kritik. Zira Rangers, UEFA Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda hemen altÄ±mÄ±zda bulunan Ä°skoÃ§yaâ€™nÄ±n kalan iki temsilcisinden biri. EÄŸer sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bugÃ¼nkÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanÄ±rsa, en azÄ±ndan 12â€™nci sÄ±radaki yerimizi koruma yolunda Ã¶nemli bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z.