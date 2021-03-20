Canlı Anlatım İzle: Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor...

GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 KASIMPAŞA

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin

Yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, 11 maçlık galibiyet hasretine son vermişti. Ligde son sırada bulunan başkent ekibi, Kasımpaşa maçını da kazanıp düşme hattının üzerindeki takımlarla puan farkını azaltmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği, Süper Lig'e döndüğü 2019/20 sezonundan bu yana İstanbul takımlarını konuk ettiği hiçbir maçı kazanamadı ve bu karşılaşmalarda sadece dört gol kaydetti. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı hiçbir deplasman maçında kalesini gole kapatamayan iki takımdan biri Kasımpaşa. Gençlerbirliği ise iç sahada ligin en az gole kapama yapan ekibi konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de rakipleri kendi kalesine en fazla gol atan üç takımdan biri olan Gençlerbirliği, son dört golünün ikisini bu şekilde buldu. 2020/21 Süper Lig sezonunun ilk yedi iç saha maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Daniel Candeias (4 gol & 1 asist), 2021 takvim yılındaki altı karşılaşmada henüz gol katkısı yapamadı. Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gole katkı yapan Haris Hajradinovic, Türkiye kariyerinde ilk kez üç maçlık bir seri yakalamak istiyor. Özcan Bizati, İbrahim Üzülmez'den bu yana Gençlerbirliği'nin başında çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör olmak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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