Canlı Anlatım İzle | Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ile Süper Lig mücadelesi devam ediyor. Şu ana kadar 17 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde 20 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi olacak. Peki, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 FENERBAHÇE

İlk yarı oynanıyor...

GOL: 14' Mert Hakan

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse.

Teknik direktör Erol Bulut, ilk 11'de Ozan Tufan, Caner Erkin ve Samatta'ya görev vermedi. Sosa, Novak ve Cisse ilk 11'de yer aldı.

YEDEKLER: Oytun, Ozan, Samatta, Ferdi, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Eyüp, Gürkan, Caner

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Halil İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3' Fenerbahçe'de önceki maçlarda sol kanatta yer alan Pelkas, bu maçta sağ kanatta yer alıyor. Sol kanatta Perotti var. Gençlerbirliği 4-2-3-1, Fenerbahçe 4-1-4-1 formasyonunu tercih ediyor.

14' Mert Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu uzak köşeden ağlarla buluştu. Mert Hakan bu sezon ilk golünü attı.

19' Halil İbrahim'in sağ çaprazdan şutunda top az farkla dışarı gitti.

20' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Serdar yerde kaldı, devamında topu önüne alan Pelkas'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilir.

Kırmızı kart cezalısı Mattias Johansson ile sakatlığı bulunan Bogdan Stancu, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.



Öte yandan, başkent temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanılmadı.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bugün yapacakları maçla ligde 93. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 92 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.



Rekabetteki son 8 lig maçından 6'sını kazanıp, ikisinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 163 gole, Gençlerbirliği 97 golle karşılık verdi.



FENERBAHÇE SON 37 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ



Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.



Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 37 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.



Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 8'inde berabere kaldı.



GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET



İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 29-3, gol sayısında da 106-41 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı.



Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 19 maçtan 17'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.



Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.



EN FARKLI GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.



Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.



İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, geçen sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

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