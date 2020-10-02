Canlı Anlatım İzle | Gaziantep FK Trabzonspor maçı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Gaziantep FK: 0

Trabzonspor: 0

Goller:

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

9' Gaziantep FK'de sakatlanan Muhammet Demir'in yerine Andre Felipe oyuna girdi.

14' Gaziantep FK'de Sousa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

20' Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

İLK 11'LER

Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.

Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en fazla net gol pozisyonu veren takım olan Gaziantep FK, aynı zamanda kalesine en fazla şut gelen iki ekipten biri.

2020/21 Süper Lig sezonunda oynadığı üç maçta 31 top kapan Gaziantep FK, bu alanda ligin en yüksek sayısına sahip takım konumunda. Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Trabzonspor'a karşı ilk 11 başladığı son beş Süper Lig maçında dört gol kaydetti. Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe, Süper Lig kariyerinde çektiği ilk iki isabetli şutu gol yaptı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'u henüz mağlup edemedi ancak evindeki iki maçtan da birer puanla ayrıldı.

Gaziantep FK Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Trabzonspor'da, Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Guilherme Costa Marques'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre futbolcuya, 2020-2021 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350 bin avro ödeneceği belirtildi.

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