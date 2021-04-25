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Spor Arena
Haber Giriş: 25.04.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Gaziantep FK Erzurumspor maçı

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Canlı Anlatım İzle: Gaziantep FK Erzurumspor maçı

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Erzurumspor, karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı anlatım ile anbean takip ediyoruz.

Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı canlı anlatım ile sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK 0-0 ERZURUMSPOR

İlk yarı oynanıyor

GAZİANTEP FK ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK BB Erzurumspor maçı bugün saat 16:00’da başladı. Maçın hakemi Halis Özkahya. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

Gaziantep FK 5.'lik şansını sürdürmek, Erzurum ekibi ise kümede kalma umudunu son haftalara taşımak için mücadele edecek.

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