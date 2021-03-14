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Spor Arena
Haber Giriş: 14.03.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Gaziantep FK Denizlispor maçı

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Canlı Anlatım İzle: Gaziantep FK Denizlispor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Denizlispor karşılaşıyor. İki takımın mücadelesini sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz. 

GAZİANTEP FK 0-0 DENİZLİSPOR

İlk yarı oynanıyor

Gaziantep FK 11'i: Günay, Jefferson, Toşça, Kenan, Junior Morais, Olkowski, Andre Sousa, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko.
Denizlispor 11'i: Cenk, Özer, Oğuz, Mustafa, Ayman, Kubilay, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega.

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