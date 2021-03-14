Canlı Anlatım İzle: Gaziantep FK Denizlispor maçı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz.
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Denizlispor karşılaşıyor. İki takımın mücadelesini sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK 0-0 DENİZLİSPOR
İlk yarı oynanıyor
Gaziantep FK 11'i: Günay, Jefferson, Toşça, Kenan, Junior Morais, Olkowski, Andre Sousa, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko.
Denizlispor 11'i: Cenk, Özer, Oğuz, Mustafa, Ayman, Kubilay, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega.