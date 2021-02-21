Canlı Anlatım İzle: Gaziantep FK Antalyaspor maçı

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Çekişmeli geçmesi beklenen mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz.

GAZİANTEP FK 0-0 ANTALYASPOR

GAZİANTEP FK ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Antalyaspor maçı bugün saat 16:00’da oynanıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçında Bursa bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Batuhan Gültek olacak.

İki takım toplamda 11, Süper Lig'de ise 4'üncü kez birbirlerine rakip olacak.

10 MAÇTA TOPLAM 9 KIRMIZI

Bugüne kadar Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan 10 maç sonunda hakemler tarafından toplam 9 kırmızı kart çıkarıldı. Kartların 5'ini Gaziantep FK, 4'ünü ise Antalyaspor gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan ve 1-1 sona eren maçta her iki takım da mücadeleyi 2'şer kırmızı kart görerek 9 kişi tamamladı.

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