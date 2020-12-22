Canlı Anlatım İzle | Galatasaray Göztepe maçı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Göztepe'yi konuk ediyor. Galatasaray ile Göztepe, bu maçla birlikte Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 12. haftayı bay geçen İstanbul'un sarı-kırmızılı ekip, kendi sahasında galip gelerek renktaşından 3 puanı alarak hanesine yazdırmak istiyor.

GALATASARAY 2-1 GÖZTEPE

GOL: 4' Emre Kılınç, 12' Arda Turan, 14' Soner Aydoğdu



İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 2-1

GALATASARAY İLK 11: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Diagne

GÖZTEPE İLK 11: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Galatasaray ilk dakikada korner kazandı. Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

4' Göztepe savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrası Diagne sağ çaprazdan içeri sokuldu. Onun şutunda kaleci Megyeri'den dönen topa penaltı noktası hizasından Emre Kılınç sert vurdu ve topu ağlara yolladı.

6' Belhanda'nın ceza alanı önünde yaptığı vuruşu kaleci kornere çeldi.

9' Omar'ın sağdan ortasında Arda kafayla indirdi, Belhanda'nın sol ayağıyla dönerek yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

12' Donk'un kendi yarı alanından gönderdiği müthiş uzun topla savunma arkasına sarkan Arda Turan içeri sokuldu ve kalecinin sağına doğru çok iyi vurdu

14' Sağ kanatta baskıyla topu kapan Göztepe'de Halil Akbunar'ın yerden ortasına ön direkte Soner Aydoğdu topuğuyla çok şık dokundu, uzak direğe çarpan top ağlarla buluştu

23' Berkan'ın sağ çaprazdan kullandığı frikikte Okan topu köşeden çıkardı.

27' Sağdan çalımlarla ortaya doğru gelen Halil Akbunar'ın ceza alanı dışından şutunda savunmadan seken topu Okan güçlükle kontrol etti.

34' Galatasaray gole yaklaştı! Emre'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Luyindama iyi yükseldi kafayı vurdu, kaleci Megyeri köşeden çıkardı, seken topu Arda tamamlamak isterken Megyeri yine başarılı

45' Savunma arkasına sarkan Diagne karşı karşıya pozisyonda kaleci ve savunmadan kurtuldu ve topu ağlara yolladı ancak ofsayt kararı var.

46' İkinci yarı başladı. Göztepe’de ikinci yarının başında Napoleoni, Tripic’in yerine oyuna dahil oldu.

49' Göztepe inanılmaz bir gol kaçırdı! Kale sahası çevresinde önce Soner, sonra Halil vurdu Okan çıkardı. Devamında Soner'in boş pozisyonda vuruşu üstten auta gitti.

Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında renktaşı Göztepe'yi konuk ediyor.. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Ligde 12. haftayı bay geçen İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 17-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 45, Göztepe ise 15 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 13 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 11'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 56 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

LEVENT ŞAHİN TAKIMIN BAŞINDA YER ALACAK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamayacak.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim, tedbiri nedeniyle müsabakada takımını yönetemeyecek.

Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu, Göztepe'ye karşı sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel ile Radamel Falcao, Göztepe'ye karşı da oynayamayacak. İsmi açıklanmayan üç futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkması nedeniyle izolasyon sürecinde olduğu için görev alamayacak.

Galatasaray'da ligde son oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması bittikten sonra kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao da tedbirinden dolayı Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

FALCAO VE BABEL YİNE YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolcular Radamel Falcao üst üste 8, Ryan Babel ise arka arkaya 6. resmi maçta takımının yanında olamayacak.

Geçen sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak ligde sadece 16 maçta görev yapabilen Kolombiyalı yıldız, bu sezon da sakatlıklardan kurtulamıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçiren ve ligin ilk 6 haftasında maç kaçırmayan Falcao, yaklaşık 1,5 aydır takımla antrenmanlara katılamıyor.

Ligin 7. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında kart cezası nedeniyle oynayamayan Falcao, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sırasıyla Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük müsabakalarında görev yapamadı. 34 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği mücadelesinde de forma giyemedi.

Kasım ayının sonundaki milli maç arasında Hollanda Milli Takım kampında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan, sonrasında ise bel problemi yaşayan Babel ise üst üste 6. resmi maçına çıkamayacak.

Koronavirüs izolasyonu nedeniyle Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle de Hatayspor ve Fatih Karagümrük müsabakalarında forma giyemeyen 34 yaşındaki hücum oyuncusu, kupadaki Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında da oynayamadı.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

YENİ SERİ PEŞİNDE

Süper Lig'deki 6. maçlık yenilmezlik serisi 13. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasıyla sona eren Galatasaray, yeni bir serinin başlangıcını yapmaya çalışacak.

Ligde 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, 13. haftada Fatih Karagümrük'e yenilerek yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Galatasaray, İzmirli renktaşı karşısında galip gelerek yeni bir seriye başlamayı hedefliyor.

GÖZTEPE DEPLASMANDA PUAN ARAYACAK

Ligde yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2, İzmir'de Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 18 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 futbolcu forma giyemeyecek.

GUILHERME KADROYA ALINMADI

Çin'e transfer olması beklenen Guilherme, Göztepe'nin Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı.