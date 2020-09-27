Canlı Anlatım İzle | Galatasaray Fenerbahçe

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

Fenerbahçe: 0

Goller:

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

6' Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Taylan'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

7' Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan Gönül uzaklaştırdı.

10' Fenerbahçe'de Valencia ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

14' Galatasaray'da Christian Luyindama, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

18' Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu, şutu üstten az farkla auta gitti

20' Omar'ın yaptığı ortada Arda Turan kafa vuruşunu yaptı, Altay gole izin vermedi

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Belhanda, Taylan, Feghouli, Emre, Arda, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 392. kez karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başladı. Mücadele beIN Sports HD 1’den canlı olarak yayınlanıyor.

SARACCHI SAKATLIĞI SEBEBİYLE YOK

Galatasaray'ın sol beki Marcelo Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemiyor. Uruguaylı oyuncu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.



Saracchi ligin ikinci haftasındaki Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.

DERBİYE DAİR DETAYLAR

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 391 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

LİGDE 127. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 126 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide iki takım da yedişer gol kaydetti.