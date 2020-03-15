Canlı Anlatım İzle | Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

DERBİNİN HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN'İN KARNESİ

Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, bugün 174. kez düdük çalacak. Abdülkadir Bitigen'in bugüne kadar yönettiği 173 maçta 73 kez ev sahibi takım 54 kez de deplasman takımı kazandı. 46 maç da berabere bitti. 891 kez sarı kart çıkaran Abdulkadir Bitigen, 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. 5 sezonda 26 kez Süper Lig'de düdük çalan Abdulkadir Bitigen, ilk kez derbi yönetecek. Kayseri Bölgesi hakemi, bugüne kadar 6 kez Galatasaray maçında düdük

çaldı. Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti.



Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda Galatasaray şu sonuçları aldı:



Galatasaray-Antalyaspor 5-0

Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0

Denizlispor-Galatasaray 2-0

Galatasaray-Akhisarspor 2-1

Galatasaray-Balçova Yaşam 3-1

Antalyaspor-Galatasaray 1-1



Abdulkadir Bitigen, bugüne kadar 2 kez Beşiktaş maçı yönetti. siyah Beyazlı takım, bu maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti.



Bitigen'in yönettiği maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar:



M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0

Bucaspor-Beşiktaş 0-2

STADYUM VE TESİSLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı ile antrenman yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının Süper Lig'de bugün Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi Türk Telekom Stadı'nın açık ve kapalı tüm alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.



Sporcuların, hakemlerin ve diğer görevlilerin sağlığı için stadın her tarafı özel solüsyonla dezenfekte edildi. Ofisler ve servis araçlarının da dezenfekte işlemleri yapıldı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ise tüm alanlar özel solüsyonla temizlendi. Ana bina, kamp binası, akademi yatakhanesi, idari bürolar, basketbol salonu ve diğer alanların yanı sıra takım otobüsü de dezenfekte edildi.

GALATASARAY'DAN ERTELEME TALEBİ

Galatasaray Kulübü, lig maçlarının seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.



Sağlık ilkesinden hareketle seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, birçok ülkede liglerin ertelendiği ya da askıya alındığı vurgulandı.



Maçların seyircisiz oynanması durumunda taraftarların yayınlanan müsabakaları izlemek için bir araya geleceği hatırlatılan açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:



"Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir. Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır."

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARI GOLLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü oynanacak derbi maç öncesi ev sahibi Galatasaray müsabakaların ilk yarısında, Beşiktaş ise ikinci yarısında attığı gollerle dikkati çekiyor.



Galatasaray geride kalan 25 haftada attığı 44 golün 27'sini ilk yarıda kaydetti. Müsabakaların 15 dakikalık periyotları dikkate alındığında sarı-kırmızılı ekip ilk 15 dakikada 6 kez gol sevinci yaşadı.



En fazla golünü 16 ile 30. dakikalar arasında rakip filelere gönderen sarı-kırmızılı ekip bu bölümde 11 gol atmayı başarırken, ilk yarıdaki son 15 dakikalık kısımda 10 gol kaydetti. Müsabakaların ilk yarılarının uzatma bölümlerinde gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıları, oyunun ilk bölümlerine oranla daha sakin geçirdi.



46 ile 60. dakikalar arasında 3 gol atan Galatasaray, 61 ile 75. dakikalar arasına 4 gol sığdırdı. Sarı-kırmızılı takım mücadelenin son 15 dakikalık bölümünde ise 7 kez skor tabelasını değiştirdi. Galatasaray karşılaşmaların uzatma bölümlerinde ise 3 gol atarak ikinci 45 dakikalarda toplam 17 gol attı.



Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, 9 golüyle Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.



BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARILARDA AÇILIYOR



Rakibi Galatasaray'ın aksine ilk yarıları sessiz geçiren Beşiktaş maçların ikinci yarısında etkili oluyor.



Bu sezon rakip fileleri 40 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, attığı gollerin 28'ini müsabakaların ikinci yarısında kaydederken ilk yarılarda toplam 12 gol attı.



1 ile 15 ve 16 ile 30. dakikalarda 3'er gol atan Beşiktaş, ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde 4, uzatma dakikalarında ise 2 kez gol sevinci yaşadı.



İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünü kapsayan 46 ile 60. dakikalar arasında 8 gol atan siyah-beyazlı takım 61 ile 75. dakikalar arasında rakipleri karşısında 9 kez gol sevinci yaşadı ve bu bölüm Beşiktaş'ın en fazla gol attığı dakika aralığı oldu. Son 15 dakikalık bölümde de 8 gol atan Beşiktaş, uzatmalarda da 3 kez gol mutluluğu yaşadı.



Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli forveti Burak Yılmaz bu süreçte attığı 13 golle takımının en golcü isim oldu.