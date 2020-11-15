Canlı Anlatım İzle | Formula 1 İstanbul GP

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Formula 1 (F1) İstanbul GP başladı! 9 yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1'deki müthiş heyecan formasyon turunun ardından resmen start verdi! Yarıştaki tüm gelişmeleri, anlık olarak sayfamızdan vereceğiz.

KORKU DOLU ANLAR!

Red Bull pilotu Max Verstappen, Sergio Perez'i geçmeye çalışırken arabasının kontrolünü kaybetti ve spin attı. 300 km ile spin atan Verstappen aracını güçlükle düzleştirdi. Lastikleri yanan Hollandalı pilot pite girdi ve 8. sıraya kadar geriledi.

HARİKA START!

Yarışa ilk sırada başlayan Stroll lider durumda. Racing Point'ten takım arkadaşı Sebastian Perez ise ikinciliği aldı. Red Bull'dan Albon 3. sıraya yükselirken 7 sıra yükselen Vettel 4. sırada bulunuyor.

En hızlı tur şu ana kadar Albon'dan geldi. Pist kurumaya başlayınca tüm takımlar sert yağmur lastiklerini bıraktılar.

CANLI SIRALAMA

1- Stroll

2- Perez

3- Verstappen

4- Albon

5- Vettel

6- Hamilton

7- Ricciardio

8- Sainz

9- Leclerc

10- Magnussen

HAMILTON, İSTANBUL'DA ŞAMPİYON OLABİLECEK Mİ?

Mercedes'ten Lewis Hamilton 6, Valtteri Bottas 12. sırada. Yarış böyle biterse Hamilton, şampiyonluğunu İstanbul'da ilan edecek.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Intercity İstanbul Park'ta bugün (15 Kasım) gerçekleştirilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayınlanıyor. Yarış saat 13:10'da başladı.

S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine ilk cepten Stroll başladı!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, bugün düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci olmuştu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

Pilotlar, üçüncü antrenman turlarında olduğu gibi sıralama turlarında da soğuk ve yağmurun etkisiyle kaygan zeminde araç hakimiyetinde zorlandı. İlk seansta yoğun yağış sebebiyle kırmızı bayraklar sallandı ve yarış 45 dakikalığına durduruldu. Bu sürede Tuzla Belediyesine ait su tahliye aracı da piste müdahale etti.

Yağışın durmasıyla devam eden sıralama turları, sürprizlere sahne oldu. Racing Point takımının yoğun yağmur lastiği yerine orta seviyedeki geçiş lastiğini tercih etmesi, sıralama turlarının kaderini belirledi.

Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle sıralama turlarında birinci olarak bugün düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı. Stroll, İstanbul'da kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde etti.

Üç antrenman turunda da en iyi dereceyi elde eden Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, sıralama turlarını Stroll'ün 0.290 saniye arkasında ikinci tamamladı.

Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 1.556 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 1.52.560'lık zamanıyla 6. oldu.

Ferrari sürücüleri ikinci seansta elendi

Üç antrenman turunda da en hızlı ilk 3 isim arasında yer alan Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, sıralama turlarının ikinci seansında elendi.

Leclerc, 1.56.696'lık süresiyle yarışa 14. sıradan başlama hakkı kazandı. Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.55.169'luk zamanıyla 12. sırayı alarak üçüncü seansı göremedi.

Mercedes'in pole pozisyonu serisi İstanbul'da sona erdi

Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul'da devam ettiremedi.

İstanbul'daki yarışa kadar Mercedes adına Hamilton 9, Fin pilot Valtteri Bottas ise 4 kez pole pozisyonu kazanmıştı.

Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada, "Bu anı gerçekten kelimelere dökemiyorum. Şok oldum, antrenman turlarından sonra burada olmamızı beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Yağmur nedeniyle pistin çok kaygan olduğunu belirten Kanadalı sürücü, "Doğru zamanda doğru lastikte olmak önemliydi. Benim için zorlu bir yolculuk oldu. Mugello'daki yarıştan sonra hiç puan alamamıştım. Bugün bu şekilde geri dönüp pole pozisyonunun sahibi olmak çok özel." değerlendirmesinde bulundu.

Stroll'ün arkasından ikinci sırayı alan Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, üzgün olduğunu kaydederek, "Hafta sonu boyunca ilk sıradaydık, çok rahat görünüyordu ama son turda kaybettik. Performansınızı değerlendirmek için başkalarının performansına bakamazsınız. Son turda iyi değildik ve bunun için çok üzgünüm." yorumunu yaptı.

Türkiye Grand Prix'sine üçüncü sıradan başlayacak Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ise, takım olarak iyi bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "Böyle bir şeyi beklemiyorduk, çok memnunuz." şeklinde görüş belirtti.

McLaren'den Lando Norris ve Carlos Sainz'a geriden başlama cezası

McLaren'den Lando Norris'e 5, Carlos Sainz'a 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, sarı bayrak sallanırken yeteri kadar yavaşlamayan Norris'e 5, Racing Point'ten Sergio Perez'e engelleme yapan Sainz'a da 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde yarın düzenlenecek yarışa Norris 16'ıncı, Sainz ise 15'inci sıradan başlayacak.

Öte yandan, sarı bayrak ihlali gerekçesiyle hakkında inceleme yapılan Racing Point'ten Lance Stroll'e ceza verilmesine gerek görülmedi ve Kanadalı pilot "pole" poziyonunu korudu.

İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, Türk kültüründen izler taşıyor. Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise ay-yıldız bulunuyor.