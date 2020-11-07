Canlı Anlatım İzle | Fenerbahçe Konyaspor maçı

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Konyaspor: 0

Goller:

MAÇTAN DAKİKALAR

13' Fenerbahçe'de Gökhan sağ kanattan son çizgiye inip içeri topu çevirdi ama öncesinde top auta çıkmıştı.

23' Fenerbahçe'de Ozan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu yandan dışarı gitti.

26' Savunma arkasına sızan Milosevic'in aşırtma vuruşunu kaleci Altay kurtarmayı başardı!

31' Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı yerden ortasına ceza sahasında çok şık bir aşırtma vuruş yapan Pelkas'un şutu uzak köşeden ağlarla buluştu

34' Hakem Ali Şansalan VAR incelemesi sonrası Dimitris Pelkas'ın golü öncesi Valencia'nın topu elle aldığı kararını verdi.

37' Konyaspor'da Kravets ceza sahasının solunda topla buluştu, şut açısı aradı, ama bulamayınca ardından araya giren Serdar'a faul yaptı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Caner; Ozan Tufan, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam; Samatta

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Kerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Konyaspor'a rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe, daha önceki 29 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı. Fenerbahçe'ye konuk olduğu 19 Süper Lig maçının 17'sini kaybeden Konyaspor, son dört karşılaşmanın ikisinden puanla ayrıldı.

Bu sezon oynadığı yedi Süper Lig maçında mağlubiyet almayan Fenerbahçe, en son 2011/12'nin ilk sekiz haftasını yenilgisiz tamamlamıştı. Dış sahada oynadığı son üç Süper Lig karşılaşmasında fileleri havalandıramayan Konyaspor, tek sezonda dört maçlık bir seriyi en son 2008/09 sezonunda yaşamıştı.

Bu sezon en fazla oyuncusu gol atan Süper Lig takımı olan Fenerbahçe, dokuz farklı isimden gol bulmayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu yakalayan takım Fenerbahçe; rakiplerine en az net pozisyon fırsatı tanıyan ekip ise Konyaspor. Fenerbahçe formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol katkısı sağlayan Enner Valencia, Kasım 2014'ten bu yana üç maçlık bir seri yakalayamıyor.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe sağ beki Gökhan Gönül'den daha fazla isabetli orta yapan tek isim, tecrübeli oyuncunun takım arkadaşı Caner Erkin.

Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golde de pay sahibi olan Artem Kravets, bu katkıların hiçbirini deplasmanda sağlayamadı. Erol Bulut, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe kariyerindeki ilk sekiz maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.