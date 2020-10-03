Canlı Anlatım İzle | Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Fatih Karagümrük: 0

Goller:

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Sarı-lacivertliler köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ardından Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

6' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Lemos kafayı vurdu, şutu üst direkten geri döndü.

8' Fenerbahçe'de Sosa'nın Samatta'ya doğru attığı uzun pası kaleci Viviano kontrol etti.

11' Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

16' Fenerbahçe'de Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.

20' Karagümrük'te Salibur'un ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu savunmada Caner engelledi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Belkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Fenerbahçe Karagümrük maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan Deniz Türüç, Karagümrük maçının kadrosuna alınmadı. Serdar Aziz de geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu maçın kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de Zanka, Rodrigues, Dirar, Deniz ve Serdar Aziz, Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.



Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda



Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.



Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki maçlar



Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le 5. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi. Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.



1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.