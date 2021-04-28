Canlı Anlatım İzle: Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk ediyor. Fenerbahçe kaybederse turnuvaya veda edecek, kazanması halinde ise seride durum 2-1 olacak. Zorlu maçı canlı anlatım ile sayfamızda güncel bir şekilde takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE 39-44 CSKA MOSKOVA

İlk yarı sonucu

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde sarı-lacivertliler 2-0 geride bulunuyor. Fenerbahçe Beko, serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti.

Playoff serisi 1. Maç: CSKA Moskova 92-76 Fenerbahçe Beko

Playoff serisi 2. Maç: CSKA Moskova 78-67 Fenerbahçe Beko

Sarı-lacivertliler, bu akşamki maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 32. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22'sini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

JAN VESELY OYNAYACAK MI?

İlk maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Jan Vesely, CSKA Moskova karşısında bugün parkeye çıktı.

FENERBAHÇE BEKO CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Playoff üçüncü mücadelesinde CSKA Moskova’yı konuk ediyor. 28 Nisan Çarşamba günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor ve Misli.com üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

Mücadeleyi Robert Lottermoser (Almanya), Sasa Pukl (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.

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