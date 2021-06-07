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Futbol
Haber Giriş: 07.06.2021 - 19:29 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı

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Canlı Anlatım İzle: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden anbean yapabilirsiniz...

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  • Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor.

FENERBAHÇE BEKO 62-86 ANADOLU EFES

Dördüncü periyot oynanıyor...

Seride oynanan ilk iki maçı farklı kazanan son THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye karşı 3. maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyor. Fenerbahçe Beko ise, rakibini mağlup edip seriye ortak olmak istiyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynana karşılaşmayı Tivibuspor 2 ile TRT Spor canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes 111-71 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)
Anadolu Efes 111-71 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)
Anadolu Efes 95-73 Fenerbahçe Beko / Maçın özeti ve önemli anları
Anadolu Efes 95-73 Fenerbahçe Beko / Maçın özeti ve önemli anları
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı

MELİH VE SINGLETON CEZA ALDI

TBF Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında aralarında gerginlik yaşanan Anadolu Efes oyuncusu Christopher Singleton ile Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu’na para cezası verdi.

TBF’den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, karşılaşmada yaşadıkları gerginlik sonucunda diskalifiye edilen iki oyuncuya da 20’şer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Karşılaşmada diskalifiye edilen Fenerbahçe Beko’nun oyuncuları Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan ile görevlileri Cenk Renda, Radovan Trifunovic, İlker Belgutay ve Ahmet Kulduk’a ihtar cezası veren kurulun, Anadolu Efes’e 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı da aktarıldı.

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