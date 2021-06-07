Canlı Anlatım İzle: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor.

FENERBAHÇE BEKO 62-86 ANADOLU EFES

Dördüncü periyot oynanıyor...

Seride oynanan ilk iki maçı farklı kazanan son THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye karşı 3. maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyor. Fenerbahçe Beko ise, rakibini mağlup edip seriye ortak olmak istiyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynana karşılaşmayı Tivibuspor 2 ile TRT Spor canlı yayınlanacak.

MELİH VE SINGLETON CEZA ALDI

TBF Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında aralarında gerginlik yaşanan Anadolu Efes oyuncusu Christopher Singleton ile Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu’na para cezası verdi.

TBF’den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, karşılaşmada yaşadıkları gerginlik sonucunda diskalifiye edilen iki oyuncuya da 20’şer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Karşılaşmada diskalifiye edilen Fenerbahçe Beko’nun oyuncuları Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan ile görevlileri Cenk Renda, Radovan Trifunovic, İlker Belgutay ve Ahmet Kulduk’a ihtar cezası veren kurulun, Anadolu Efes’e 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı da aktarıldı.