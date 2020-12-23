Canlı Anlatım İzle | Fenerbahçe - Başakşehir

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. hafta programı kapsamında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi. Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor. Konuk ekip ise ligde oynadığı son 4 maçı kazanamadı, onlar da deplasmanda 3 puanla dönme parolası ile sahada olacak. İşte, Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı hakkında son bilgiler...

FENERBAHÇE 0-1 BAŞAKŞEHİR

GOL: 6' Mahmut Tekdemir

İlk yarı oynanıyor...

FENERBAHÇE İLK 11: Altay, Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan, Thiam, Ademi

BAŞAKŞEHİR İLK 11: Volkan, Rafael, Skrtel, Spureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2' Başakşehir Crivelli ile sağdan Fenerbahçe ceza alanına geldi. Crivelli'nin pasında Caner Erkin topu uzaklaştırdı.

5' Başakşehir Deniz Türüç soldan frikik kullandı. Top önce Skrtel'in vuruşunda direkten döndü ardından Mahmut Tekdemir'in dokunuşu gol oldu.

Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE KENDİ EVİNDE ZORLANIYOR

Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı.

Erol Bulut'un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.

EV SAHİBİNDE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Ozan, kart görmesi halinde bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

KONUK EKİP 14. SIRADA

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra sahasında Gaziantep FK'ya mağlup olmuştu.

İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla haftaya 14. sırada giriyor.

BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLAR İYİLEŞTİ

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Edin Visca ve Alexandru Epureanu, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde bu mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da görev alamayacak.

Öte yandan, sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

SKERTEL CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 15. haftada sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

LİGDE 25. RANDEVU

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 25. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 24 maçta Fenerbahçe 12, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 33 golüne, turuncu-lacivertli takım 27 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Ülker Stadı'nda da rakibini 2-0 mağlup etti.