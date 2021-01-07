Canlı Anlatım İzle | Fenerbahçe Alanyaspor maçı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekibin 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE 1-0 ALANYASPOR

GOL: 12' Sinan Gümüş

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

FENERBAHÇE XI: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam.

ALANYASPOR XI: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Sağdan bindiren Nazım'ı ortasında top Marafona'da kaldı.

4' Bareiro'nun ceza alanı dışından şutunda top Sadık'tan döndü.

5' Fenerbahçe'de Mame Thiam sarı kart gördü.

12' GOL! Sinan Gümüş müthiş bir gol attı ve Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşe doksanını buldu Sinan.

15' Alanyaspor'da Davidson ve Tzavellas, Fenerbahçe'de ise yedek kaleci Harun sarı kart gördü. Davidson cezalı duruma düştü. Böylece maçın ilk 15 dakikasında 4 sarı kart çıkmış oldu.

20' Savunma arkasına sarkan Thiam karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada, gol geçersiz.

22' Fenerbahçe korner dönüşü hızlı çıktı. Thiam'ın sağdan ortasında arka direğe gelen Sinan'ın kafa vuruşunda kale sahasındaki Pelkas'dan dönen top sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

23' Sinan'ın soldan ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda top Marafona'da kaldı.

25' Fenerbahçe'de Enner Valencia sakatlandı. Ferdi oyuna girmek için hazırlanıyor...

26' Juanfran'ın sağdan ortasında Bareiro kale sahasında topa dokunamadı.

30' Valencia oyuna devam ediyor şu anda. Kulübenin gözü, kendisini deneyen Ekvadorlu'da... Ferdi ısınma çalışmalarını sürdürüyor.

34' Caner'in kullandığı kornerde Marafona yumruklarıyla uzaklaştırdı, pozisyonun devamında Valencia içeriye çevirdi ancak gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok.

39' Bareiro'ya faul yapan Tisserand sarı kart gördü.

44' Topla oynamada Alanyaspor'un %70'e %30'luk üstünlüğü bulunuyor.

45' Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda top Altay'da kaldı.

45+2' Fenerbahçe hızlı atağında Thiam sağ çaprazdan vurdu, top yan ağlarda kaldı.

45+3' Alanyaspor hole yaklaştı! Ceza alanı sağ çaprazında Efecan'ın vuruşunda Altay köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşma 19.00’da başladı. Hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı Fenerbahçe - Alanyaspor maç beIN SPORTS HD1'den canlı olarak takip edilebilir.



Fenerbahçe'de 3 eksik



Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanmıyor.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer almayacak.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen ve dünkü antrenmanın tamamında yer alan Caner Erkin ile çalışmalarını salonda sürdüren Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Erol Bulut karar verecek.



Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Ozan ve Caner, Aytemiz Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda sarı-lacivertli ekibin ligin 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.

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