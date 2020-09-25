Canlı Anlatım İzle | Fatih Karagümrük Başakşehir

Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fatih Karagümrük: 0

Başakşehir: 0

Goller:

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Ndao, Sabo, Biglia, Ramazan, Darri, Balkovec, Mevlüt.

Başakşehir: Mert, Caicara, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Frei, Crivelli, Demba Ba.

Geçen sezon şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçından bu yana Süper Lig'de oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden Başakşehir'in 2011/12 sezonundan bu yana üst üste dört yenilgi aldığı bir süreç yok. İstanbul takımlarıyla oynadığı son 17 Süper Lig maçını kazanamayan Fatih Karagümrük, son galibiyetini Haziran 1962'de Vefa'yı yenerek aldı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 17 maçın sadece birini kaybeden Başakşehir, bu yenilgiyi sezonun ilk haftasında Hatayspor deplasmanında aldı.

Fatih Karagümrük Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

2020/21 Süper Lig sezonunun ilk iki haftasında kalesine en fazla şut gelen iki takımdan biri Fatih Karagümrük. Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan takımlar arasında en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla buluşan takım Başakşehir. Fatih Karagümrük'ün bu sezon Süper Lig'de attığı beş golün üçünde Ervin Zukanovic'in doğrudan katkısı var. 2014/15'ten bu yana Süper Lig'e yükselen takımlara en fazla gol atan oyuncu Edin Visca. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig kariyerinde 2015/16 sezonundan bu yana üst üste dört maç kaybetmiyor.