Canlı Anlatım İzle: Erzurumspor Trabzonspor maçı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig mücadelesi Erzurumspor- Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Erzurum'da oynanan maçı güncel bir şekilde sayfamızdan takip edebilirsiniz.

ERZURUMSPOR 0-0 TRABZONSPOR

İlk yarı sonucu: 0-0

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Erzurumspor'un 11'i: Szumski, Schwechlen, Teikeu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah Başsan, El Kabir.

Trabzonspor Erzurumspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Trabzonspor Erzurumspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Abdullah Avcı'dan 5 değişiklik

Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.



Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, 29. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın kadrosunda bulunan oyunculardan Serkan Asan, Baker ve Afobe'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Djaniny Samedo, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Hosseini'yi görevlendirdi. Vitor Hugo sarı kart cezası, Berat Özdemir de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.



Trabzonspor müsabakaya Uğurcan Çakır, Marlon, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Nwakaeme, Bakasetas, Ekuban, Djaniny Samedo, Yunus Mallı, Edgar le ve Abdulkadir Parmak 11'i ile çıktı.



Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Da Silva, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan ve Faruk Can Genç yer aldı.



- Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 3 değişiklik



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise geride kalan haftada Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda 3 değişiklik yapıldı.



Göztepe maçında kırmızı kart gören Manuel Da Costa kadroda yer almazken mavi-beyazlı ekip Trabzonspor maçına Szumski, Butko, Petru Boumal, El Kabir, Emrah Başsan, Berdich, Leo, Teikeu, Osman Çelik, Chahechouhe ve Cenk Ahmet Alkılıç 11'i ile sahaya çıktı.



Mesut Bakkal, Da Costa, Murat Uçar ve Rashanu'nun yerine Butko, Emrah Başsan ve Teikeu'yu sahaya sürdü.

Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Andres Trondsen sakatlıkları, Vitor Hugo da kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Kas ağrıları olan Berat Özdemir'in durumu ise bugünkü çalışmadan sonra netlik kazanacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. randevu



Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ligde 4. kez karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.

Trabzonspor, deplasmanda 139 gündür yenilmiyor



Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 139 günlük sürede yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.